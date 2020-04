Na zdravém a rychlém chlebu z ovesných vloček si pochutnáte bez výčitek a obav o postavu

Vločkový chléb je poměrně jednoduchý na přípravu a na rozdíl od klasického kynutého chleba, na jehož přípravu potřebujeme poměrně hodně času, bude hotový v podstatě za chvíli. Potřebovat na něj budeme jen čtvrt kilogramu ovesných vloček, 50 gramů nízkotučného tvarohu, 2 vejce, stroužek česneku, sáček kypřicího prášku do pečiva, lžičku soli a čtvrt litru teplé vody.

Vločky potřebují vodu

Už předem si můžeme dát rozehřát troubu, protože příprava samotného těsta nám zabere přibližně 25 minut času, a to jen proto, že musíme nejprve namočit vločky do teplé vody a nechat je přibližně 20 minut nabobtnat. To je také nejdelší fáze přípravy tohoto vynikajícího chleba. Mezitím ale nemusíme zahálet a pustíme se do další práce.

Co s vajíčky?

Rozklepneme vejce, žloutky zatím uchováme v hrníčku a z bílků se špetkou soli vyšleháme tuhý sníh. Žloutky rozmícháme s tvarohem a česnekem a přiměřeně osolíme. Podle vlastní chuti a po vyzkoušení základního receptu budeme moci přidávat i další koření ke spokojenosti rodiny. Fantazii se meze nekladou.

Všechno smíchat...

Jakmile ovesné vločky nabobtnají, přidáme k nim ostatní suroviny včetně kypřicího prášku, důkladně promícháme a přemístíme do vymazané a hrubou moukou vysypané formy. Můžeme samozřejmě také použít pečicí papír. Trouba už má tou dobou jistě potřebných 180 °C, a tak do ní můžeme naplněnou formu vložit.

Do trouby s párou

Při pečení jakéhokoliv chleba je vždy dobrým pomocníkem pára. Proto i tentokrát do trouby k formě s těstem přidáme hrnec s vodou, která vytvoří ideální prostředí pro to nejlepší pečení. Případně můžeme pro ještě lepší kůrku chléb při pěčení několikrát potřít zvrchu vodou.

Můžeme si v klidu pochutnat

Přibližně po hodině pečení už vyndáme z trouby hotový vynikající vločkový chléb, na kterém si budeme moci pochutnat, a to dokonce s pocitem, že děláme něco dobrého pro svoje tělo. Zvlášť v době, kdy se většina z nás přece jen hýbe o něco méně než v jiných měsících.

