Nejčastějí chyby při prodeji bytu: Nepřestřelte tržní cenu, dbejte na prezentaci nemovitosti

Koronakrize přinesla na trh s realitami trochu vítr. Nejen, že zájemců o koupi nemovitosti je mnohem méně než dříve, ale navíc jsou banky obezřetnější při schvalování hypoték. Co naopak roste, je počet bytů na prodej. Pokud i vy patříte k těm, kteří vlastní prázdný byt, který jen tak nepronajmete a chystáte se ho prodat, dávejte si pozor na následující náležitosti.

Když si vzpomenete na krizi z roku 2008, lze očekávat, že nejpozději na přelomu podzimu a zimy dojde k velkému poklesu cen bytů a domů. Ty by mohly klesnout klidně i o 15 - 20 %, tudíž není na co čekat a snažte se byt prodat ještě do konce léta.

Na co si dávat pozor, abyste byt prodali za rozumnou cenu a bez zbytečných komplikací? Požádali jsme se specialistu v oboru a ředitele jedné z největších realitních kanceláří Vladimíra Zuzáka, aby k danému problému podal své stanovisko a přidal pár rad, jak za byt získat vysokou předkrizovou cenu.

Nepřestřelte tržní cenu

Majitelé nemovitosti mají často přemrštěná očekávání a cena inzerovaná na realitních serverech je většinou vyšší než cena, za kterou se nemovitost skutečně prodá. Šanci udělat první dojem máte jen jednou, nejvíc lidí uvidí váš inzerát ve chvíli, kdy se poprvé objeví na realitních serverech. Zatím není důvod prodávat pod cenou, ale není na místě ani cena příliš vysoká. Zbytečně by odradila zájemce, kterých je teď méně. Nejjednodušší je objednat si přes internet odhad tržní ceny, který je zdarma. Přijde vám na e-mail a vy můžete začít prodávat.

Myslete na prezentaci nemovitosti

Nesmíte zanedbat prezentaci nemovitosti. Budete potřebovat fantastické fotky. Podle statistik, které nám poskytla Maxima Reality, za posledních let se s kvalitními fotografiemi zvedá prodejní cena v průměru o 10 % a byt se prodá zhruba dvakrát rychleji. I když na prodej spěcháte, věnujte jeden den přípravě interiéru na focení. Ještě lepší bude, když si pozvete na pomoc bytové designéry. Vyhněte se naopak virtuálním prohlídkám, které často zájemce spíš odradí.

Vyberte kupujícího s prostředky

Nečekejte příliš dlouho na to, jestli kupující získá hypotéku. Ověřte si dopředu, jaké má šance. Ideální je, když má peníze našetřené nebo když má úvěr předschválený. Banky jsou teď obezřetnější a mnoho žádostí zamítnou. Když se to stane, musíte začít s prodejem od nuly a ceny nemovitostí můžou být v tu chvíli už úplně jinde.

Řekněte si o pomoc

Neprodávejte v krizi na vlastní pěst. Každá dobrá realitka má kontakty na kupující, kteří právě teď hledají bydlení. To celý proces významně urychlí. Realitní kancelář taky oceníte, když zájemci smlouvají o ceně. Při osobním jednání s majitelem dostane kupující vždy větší slevu než od makléře.

