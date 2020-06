Nejkrásnější vlakové tratě Česka: Vyrazte Švestkovou dráhou či na jedno z nejvýše položených míst

Česko má jednu z nejhustších dopravních vlakových sítí v Evropě. Kromě klasických železničních tratí zde najdeme i nespočet tras, které něčím vyčnívají oproti těm ostatním, a rozhodně stojí se po nich projet. Jedním z nich je Švestková dráha, lokálka v severních Čechách, nebo třeba trasa Posázavského pacifiku, vedená historickým motoráčkem.

Švestková dráha aneb malebná historická lokálka

Netradičním názvem Švestková dráha se pyšní malebná lokálka v severních Čechách spojující města Lovosice a Most. Její historie sahá až do 90. let 19. století, konkrétně do roku 1898, kdy na trať vyjel vůbec první vlak. I přes více než stoletou existenci má tato trať co nabídnout, a to od nespočetného množství památek, jimiž je trať lemována, přes překrásnou krajinu Českého středohoří, až po možnost pěších či cyklistických výletů.

A proč se vlastně říká této trase Švestková dráha? Netřeba v tom hledat žádnou vědu, jednoduše proto, že v tehdejší době byla trať lemována velkým množstvím švestkových sadů a alejí, z nichž některé zůstaly dodnes.

Motoráček z Hlavního nádraží

Další kouzelný historický motoráček vás odveze z pražského Hlavního nádraží. Jeho trasa vede Vinohradským tunelem, po železničním mostě motoráček přejede Vltavu a nabídne tak impozantní výhled na Pražský hrad či Vyšehrad.

Muzeum v Lužné u Rakovníka je největší tuzemské železniční muzeum. Nachází v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy. V areálu je vybudován okruh úzkorozchodného kolejiště o rozchodu 800 mm s možností svezení pro návštěvníky.

Ze Smíchova následně budete stoupat Pražským semmeringem po hlubočepském viaduktu a následně mezi zářezy Žvahova, kde budete mít celou Prahu jako na talíři. I tento výlet v okolí našeho hlavního města rozhodně stojí za to. O to víc je příjemnější, že je zahrnut do tarifu Pražské integrované dopravy, konkrétně tarifu TR 10 a platí na něm i příslušné jízdní průkazy.

Posázavský expres nejen pro trampy

Pokud máte chuť vyrazit do krásného Posázaví, rozhodně si udělejte čas i na výlet místním historickým motorovým vozem M 262.045. Vlakový expres s názvem Posázavský pacifik se proslavil již na počátku 20. století i tím, že unášel místní trampy za hranice všedních dní, a to přitom jen několik málo kilometrů od Prahy.

Nyní máte možnost i vy se projet krásnou divočinou či kaňonem řeky Sázavy. Svou oblibu má vlakový expres již několik desítek let a jeho trasy míří z Prahy přes Vrané do Čerčan i následně do Kácova či Světlé nad Sázavou. A čím můžete výjezd pacifikem spojit? Třeba s výletem na hrad Český Šternberk, do Pivovaru Kozel ve Velkých Popovicích či vojenského muzea v Lešanech.

Do Krušnohoří za druhým nejvyšším železničním bodem

Další velmi zajímavá vlaková trať nás zavede do Krušnohoří. Zde je totiž druhá nejvýše položená železniční trať v České republice, jejíž část se nazývá Krušnohorský semmering a vede z Karlových Varů do německého Johanngeorgenstadtu. Jen na úseku mezi Nejdkem a Perninkem překonává vlak na pouhých patnácti kilometrech výškový rozdíl téměř 400 metrů nad mořem a projíždí i třemi tunely.

Zanedlouho se pak motorový vlak otáčí téměř do protisměru razantním obloukem. Poté se dostane mezi zastávkami Pernink a Oldřichov až do nadmořské výšky 915 metrů, což je vůbec druhý nejvyšší bod dosažený na železnici v Česku. Na této trati se rovněž nachází i velmi zajímavý klenutý kamenný viadukt, jenž dosahuje výšky až 20 metrů. Původně měla být tato trať součástí tzv. Dráhy císaře Františka Josefa, která vedla z Vídně do Plzně a odtud pak do Saska.

