Proč se dělat zbytečně starší? Stačí se vyvarovat několika základních chyb a budete o pár let mladší

Toto jsou jedny z největších chyb, kterých se dopouštíme.

Objemný účes

Vlasy zcela bez objemu samozřejmě nejsou to pravé ořechové, ale s ničím by se to nemělo přehánět. Tento trend byl asi nejvýraznější v 70. a 80. letech, dnes už ale "čím objemnější, tím lepší" rozhodně neplatí, právě naopak. Vysoké objemné účesy vám mohou přidat hned několik let.

Sladěné oblečení

Zdá se, že mixování různých barev a vzorů dohromady se stalo mladistvým trendem. Na druhou stranu ladění celého vašeho outfitu do jedné barvy vás může dělat starší. Nezáleží ani na tom, jakou barvu zvolíte.

Zkuste se zahledět do vašeho šatníku a vymyslet nové a neotřelé kombinace.

Trhání obočí

Nejspíše tím největším prohřeškem ze všech je přílišné trhání obočí. Tento zlozvyk vám může přidat, nebo naopak ubrat v některých případech i celá desetiletí.

Prostorné kabelky

Dále vás mohou udělat starší dokonce i velké kabely. Tento druh kabelek už zkrátka tolik neletí. Pokud tedy chcete vypadat mladistvě a trendy, vsaďte spíše na menší kabelky. Většinou totiž tolik prostoru opravdu ani nepotřebujeme. Nepotřebujete s sebou všude nosit 500stránkovou knihu, kdyby se náhodou někde našla chvilka.

Velké kabelky nás zkrátka jen podvědomě nutí k tomu, abychom s sebou nosili i věci, které nepotřebujeme, a my se poté cítíme, jako bychom se bez nich nedokázali obejít.

Pudr

Rozhodně to ani nepřehánějte s pudrem a makeupem. Méně je zkrátka někdy více a to platí i v případě líčidel, která mají jednu z nejvýraznějších schopností přidávání věku. Není ani dobrý nápad volit o odstín tmavší makeup nebo pudr.

S největší pravděpodobností nebudete vypadat opálenější a svěže, ale spíše podivně a mnohem starší, protože vám barva obličeje nebude pasovat k odstínu zbytku těla.

Silonky

Další věcí, které je určitě radno se vyvarovat, tedy pokud chcete vypadat mladší, jsou tmavé silonky. Černé silonky vypadají skvěle a zrovna tak i silonky v barvě vaší kůže. Dejte si ale pozor na ty, které mají tmavou tělovou barvu.

