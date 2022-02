Některé kuřecí maso zvyšuje riziko vzniku nemocí. Jak závadné kusy poznat a na co si dát pozor?

Kuřecí maso je velmi oblíbené. Lidé totiž věří, že je našemu zdraví mnohem prospěšnější než ostatní druhy masa.

Důraz na kvantitu

Kvůli měnícím se způsobům chovu drůbeže už ale některé kuřecí maso zkrátka není tak zdravé a jeho konzumací našemu organismu spíše přitěžujeme. Problémem se stává důraz na kvantitu, kterou poté kvalita masa značně trpí.

V obchodech se vyskytuje čím dál tím více kuřecího masa s bílými pruhy. Jedná se o jeden ze zdravotních stavů, kterým v důsledku umělého zrychlování růstu trpí velké množství drůbeže.

Skutečně libová kuřecí prsa by na sobě neměla mít žádné bílé pruhy. Je tedy nutné kvalitu masa ze supermarketu kontrolovat.

Usazený tuk

Tyto bílé čáry na mase totiž představují usazený tuk. Farmáři totiž dělají všechno pro to, aby kuřata rostla co nejrychleji a do co největších rozměrů, aby z nich měli co největší zisk.

To znamená, že kuřecí maso, které v dnešní době jíme, je mnohem méně výživné a také mnohem tučnější, než bývalo dříve.

Studie provedená v loňském roce dospěla k závěru, že výskyt "bílých pruhů" na kuřecím mase se v posledních letech rapidně zvýšil. Výzkumnící zjistili, že jsou přítomné u 96 % z 285 jedinců, které testovali.

Dvojnásobné množství tuku

Studie potvrdila, že proužkovaná kuřecí prsa obsahují o 224 % více tuku než ta, která tyto pruhy tuku neobsahují.

Mluvčí Národní rady pro chov slepic uvedl: „Tento druh drůbežího masa lidem nezpůsobuje žádné zdravotní problémy a stejně tak ani samotným kuřatům.“

Není tedy třeba kompletně vyřadit kuřecí maso z naší stravy. Jen si musíme uvědomit, že můžeme nevědomky konzumovat mnohem více tuku, než si myslíme, což může samo o sobě zvyšovat riziko vzniku různých onemocnění.

Pokud se ale tomuto riziku nechcete vystavovat, není nic jednoduššího než každý kus masa, který kupujete, pořádně prohlédnout.

Zdroj: Independent

