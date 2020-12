Nemusíte smaženého kapra? Zkuste ho tedy jinak, třeba podle pánů z Rožmberka

Kapr je bezesporu naší nejvýznamnější rybou na trhu. Jako tradiční česká ryba se nejčastěji objevuje na štědrovečerním stole. Prodej živých kaprů z kádí na trzích a v ulicích náleží také k tradičním obrázkům předvánočního období.

Zkuste místo kapra amura

V českých rodinách kraluje na štědrovečerním stole právě smažený kapr s bramborovým salátem. Pravdou je, že asi stále více zákazníků si místo kapra pochutná na jiné rybě. Podle rybářů roste zájem o dravce, pstruhy, ale i líny.

Řada lidí vyměnila kapra i za amura, který má pevnější a podle mnoha rybářů i velice chutné maso. Vynikající je také na gril. Pokud vám na kapřím mase vadí jeho blátivá konzistence, ještě to neznamená, že si nemůžete pochutnat na tradičním řízku. Jak zlepšit konzistenci i chuť masa, je přitom velice jednoduché. Kdo to zkusil, dá za pravdu, že je řízek mnohem chutnější. Jak toho docílíme?

Připravte si porce den dopředu

Je to jednoduché, jen si naporcujte kapra den dopředu podle toho, jak jste zvyklí. Jednotlivé porce nasolte a pokapejte citronem. Řízky pak rozložte na velký talíř vedle sebe a kůží dospod, pokud tedy rybu nestahujete.

Talíř s porcemi ryby pak nechte do druhého dne v chladu odležet. Pro lepší chuť řízku vylepšete i vajíčka do trojobalu. Osolte je a rozšlehejte s troškou piva. Trojobal pak bude křupavější. Jestliže ale nechcete prostě kapří řízky, zkuste jiné, osvědčené recepty z kapra.

Kapr na zelenině

Připravíme si asi čtyři porce kapra, cibuli, papriku a rajčata, máslo a sůl. Porce kapra vložíme do pekáče nebo zapékací mísy, osolíme a položíme na ně zeleninu pokrájenou na kousky. Přidáme několik kousků másla, pekáč přikryjeme a pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut. Podáváme s vařenými bramborami nebo s čerstvým chlebem.

Kapr na roštu

Potřebujeme jednoho kapra, 1 citron, sůl a olivový olej. Nejdříve spaříme citron a nakrájíme ho na kolečka a ty přepůlíme. Kapra zbavíme páteře a naporcujeme. Porce podélně asi dvakrát nařízneme a prosolíme a do každého zářezu vložíme citron. Porce potřeme olejem a necháme uležet v lednici. Kapra pak grilujeme na grilu nebo na pánvi z obou stran.

Kapr na medu

Budete potřebovat asi čtyři porce kapra, 2 lžíce másla, 0,5 dcl sójové omáčky, 4 stroužky česneku, 1 dcl bílého vína, 0,5 dcl medu, špetku kmínu, pepř a sůl. Ze všech surovin kromě másla uděláme marinádu a kapra do ní vložíme. Nejlepší je nechat kapra odležet v marinádě přes noc. Druhý den marinádu slijeme do pekáčku a zahřejeme v troubě. Mezitím porce zprudka osmažíme na másle a pak rybu s máslem přendáme do pekáče s marinádou. Pečeme na 250 °C asi 15 minut. V polovině rybu otočíme. Podáváme se salátem nebo vařenými bramborami.

Kapr podle pánů z Rožmberka

Na tenhle úžasný recept potřebujeme asi 600 g kapřích filetů, 100 g anglické slaniny vcelku, asi 2 cibule, 130 ml červeného vína, 3 lžíce medu, drcený kmín, sůl, sádlo, hladkou mouku, šalvěj, rozmarýn nebo tymián. Proce kapra dobře prosolíme, posypeme kmínem a necháme odležet. Poté kapra obalíme v hladké mouce a zprudka opečeme na rozehřátém sádle, nejprve kůží navrch. Opečené maso obrátíme a přidáme hrubě nasekanou cibuli a hranolky slaniny.

Hotové maso vyndáme z pánve. Do výpeku přidáme med, zalijeme vínem a nakonec vhodíme nasekané bylinky. Omáčku zredukujeme na potřebnou hustotu a podle chuti dosolíme. Takto připravený kapr chutná na topince předem připravené a rozříznuté podélně. Maso na topince přelijeme omáčkou. Tento vynikající recept pochází z dílny kuchaře Petra Stupky a najdeme ho i na webu třeboňský kapr.

