Upečte si cukroví bez cukru. Chutná skvěle a nepřiberete po něm

Je to každý rok naprosto stejné. Vánoce patří k nejnáročnějším obdobím pro náš organismus. Tuny cukroví, salátu, smažených pokrmů a slazených nápojů totiž znamenají, že máme hned na startu následujícího roku co shazovat.

Novoroční předsevzetí navíc nevydrží skoro nikomu a většina lidí po týdnu zdravého stravování či cvičení opět spadne do pohodlnosti a vrátí se do zajetých kolejí. Jenže ono i zde platí takové staré manažerské pořekadlo: Kdo nechce, hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. A on opravdu existuje způsob, jak udělat cukroví nejen zdravé, ale i chutné.

Proteinové pusinky

Suroviny: 4 vaječné bílky, 4 lžíce vanilkového syrovátkového proteinu co nejvyšší kvality, špetka soli a případně stévie nebo jiné sladidlo, pokud váš protein není sladký a nebo pokud nutně potřebujete dosladit.

Postup: Nejdříve ze všeho si rozehřejte troubu na 175 °C a vyložte plech pečicím papírem. Z vajíčka oddělte bílky od žloutků a dejte do vysoké nádoby. Následně vyšlehejte sníh a do něj postupně vmíchejte vanilkový protein, nebuďte ale nedočkaví, nebo se vám celá hmota zdrcne. Na plechu tvořte menší pusinky a ty pečte na 175 °C asi 15 - 25 minut, prostě dokud nebudou mít na povrchu zlatavou barvu. Po upečení doporučujeme pusinky ještě ve vypnuté troubě nechat tak 10 minut, aby byly hezky křupavé.

Kokosky

Suroviny (asi na 30 kokosek): 100 g strouhaného kokosu, 2 větší vaječné bílky, 2 lžíce medu a špetka soli

Postup: Troubu předehřejte na 160 °C a plech vyložte pečicím papírem. Ve vysoké nádobě vyšlehejte bílky se špetkou soli v tuhý sníh. Po lžičkách opatrně přimíchávejte kokos a med, aby se nestalo to, že “spadne”. Na plechu tvořte kokosky a pečte je následně asi 15 minut, dokud nezačnou zlátnout. Troubnu vypněte, ale kokosky nechte ještě dosušit, aby byly na povrchu křupavé.

Banánovo-skořicové sušenky

Suroviny (asi na 10 sušenek): 1 hrnek jemně namletých ovesných vloček, 2 rozmačkané banány, 1 odměrka vanilkového proteinu, 1 lžička skořice

Postup: Troubu předehřejte na na 180 °C a vyložte plech pečicím papírem. V misce smíchejte všechny ingredience a pokud bude těsto moc hutné, klidně přidejte lžíci vody. Na plechu pak tvořte sušenky, které pečte 15 - 20 minut, dokud nejsou křupavé.

Rohlíčky

Suroviny (asi na 20-25 kusů): 150 g pohankové mouky, 50 g vanilkového proteinu, 50 g mletých mandlí, 60 ml mléka, 20 g kokosového oleje, 1 vejce, 1 čajová lžička vanilkového extraktu.

Postup: Rozehřejte troubu na 180 °C a připravte si na plech pečicí papír. Všechny ingredience rozmixujte a tvarujte malé rohlíčky, vše si můžete ulehčit tím, že využijete formu. Pokud ne, tak je pokládejte přímo na plech a následně je pečte asi 15 minut.

Ořechové raw kuličky

Suroviny (asi na 15 až 20 kusů): 50 g vyloupaných vlašských ořechů, 50 g makadamových ořechů, 30 g sušených datlí, 3 lžíce vanilkového proteinu, 3 lžíce strouhaného kokosu, 2 lžíce nepraženého kakaa, sezamová semínka a kokos na obalení.

Postup: Datle dejte na čtvrt hodinky odmočit. Mezitím rozmixujte ořechy a smíchejte je s ostatními ingrediencemi. Nakonec přimíchejte datle a ještě jednou vše rozmixujte. Ze vzniklé směsi tvarujte kuličky. Hotové pak obalte v sezamu nebo kokosu. Před podáváním je dejte uležet do lednice.

