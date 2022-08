Olga Menzelová prozradila, jak si zachovat dekolt bez vrásek: Stačí jen minuta denně

Podle Olgy Menzelové (44) stačí jen pravidelně začít dekolt spolu s krkem procvičovat jednoduchým pohybem, který popsala v popisku videa, které zveřejnila na svém profilu na sociální síti. V příspěvku celý postup pro dokonalý dekolt názorně předvedla.

„Začnete nasucho. Stáhněte kůži na dekoltu nejprve jednou a pak druhou rukou směrem dolů. Otočíte hlavu na jednu nebo na druhou stranu a předsadíte dolní čelist a normálně vyjete na Měsíc…,“ napsala producentka pod příspěvek. Na videu je možné vidět, že spolu s předsazením čelisti směrem vzhůru si můžete pomoci i vyšpulením rtů ve stejném směru, aby byl cvik co nejúčinnější.

Dále Olga v příspěvku zdůrazňuje, že se ze začátku při provádění cviků můžete cítit zvláštně a nepřirozeně, časem si ale zvyknete a výsledek bude rozhodně stát za to. „Vypadá to dost divně, obzvlášť, když máte pozorovatele, ale to vám může být fuk. Výsledek je skvělý!“ uvedla.

Jednoduché tipy na hubnutí od Olgy Menzelové najdete zde

Kůže na krku a dekoltu se totiž podle krásné producentky přes den příliš nehýbe, a tak ani nemá šanci se pořádně prokrvit a okysličit. Tímto cvikem ale můžeme zajistit, že se pořádně prokrví, a tím zvýšíme pružnost pokožky a zamezíme tvorbě vrásek.

Idální je poté pokračovat vmasírováním výživného tělového mléka na celou oblast dekoltu a krku. Stačí jen začít vetřením krému do dekoltu a poté pokračovat s hydratací krku pomocí táhlých pohybů směrem nahoru. Sama Olga do procesu přidala i masáž prsty, kterou demonstrovala na konci videa.

Zdroj: Instagram/@olgamenzelova

KAM DÁL: Proč nehubnu: Děláte pro ztrátu hmotnosti vše, ale nic se neděje? Na vině může být některá z častých chyb.