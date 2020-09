Papiňák nám v kuchyni pomůže, ale musíme dodržovat pravidla, která z něj udělají pomocníka, nikoliv hrozbu

Zvěsti o vybuchujících papiňácích se datují hlavně do doby minulé, ale to neznamená, že by se podobná příhoda nemohla stát i dnes - ačkoliv jde o velmi nepravděpodobný jev. Současná konstrukce těchto hrnců je totiž o mnoho bezpečnější. Přesto bychom se měli vyvarovat některých chyb, jichž se běžně a nevědomky dopouštíme.

Díky, pane Papine

Tlakový hrnec je vynález francouzského matematika, fyzika a vynálezce Denise Papina. Ten se zabýval využitím síly páry a vakua a při svých výzkumech tak narazil i na možnost jejich praktického využití v kuchyni. Děkujeme…

První ukázka byla doslova výbuchem

Možnost vaření pod tlakem a jeho výhody hlavně v úspoře času objevil Denis Papin již v roce 1679. Při první ukázce před londýnskou Královskou společností ale došlo k nehodě, kdy se hrnec roztrhl. Mohlo by to vést k zavržení takového vynálezu, ale Denis Papin se rozhodl zvítězit. Přidal bezpečnostní ventil a vše bylo v pořádku. O dva roky později už bylo možné nechat tlakový hrnec patentovat.

Rychleji a lépe

Dnes by se většina domácností bez tlakového hrnce jen těžko obešla. Zelenina, maso i mnohé další potraviny se v něm uvaří mnohem rychleji než v běžném hrnci, a to díky zvýšenému tlaku a tím také vyšší teplotě, kterou je možné v tlakovém hrnci dosáhnout. Pro strávníky je pak zase zajímavé, že se často zachová více původní chuti pokrmu než při běžné přípravě.

Bojíte se výbuchu?

Úplně vyloučeno to není, i když moderní konstrukce tlakových hrnců nikdy nepostrádá bezpečnostní pojistku, která zamezí nadměrnému zvýšení tlaku v hrnci, který by mohl vést až k jeho roztržení. Problém ale může nastat ve chvíli, kdy bychom do hrnce přidali velké množství surovin, jednoduše řečeno pokud bychom jej přeplnili. Další problém by mohl vzniknout v případě, kdy do připravovaného pokrmu přidáme hodně naťového koření, tedy bylinek, jako je majoránka, tymián, rozmarýn a další. Odlámané drobné částečky mohou zanést otvory v pojistce, a tím ji v podstatě vyřadit z provozu. Při běžném a rozumném užívání tlakového hrnce ale není čeho se obávat a rodina se může těšit na rychle a dobře připravený oběd - díky Denisu Papinovi.

Malá rekapitulace

Správné vaření v Papinově hrnci má několik pravidel, které je třeba dodržovat. Jde například o množství vody, v níž potraviny vaříme. Pokud do běžného hrnce při vaření brambor musíme dát tolik vody, aby byly všechny bezpečně potopené, v tlakovém hrnci to neplatí. Stejně tak není nutné při vaření v něm používat takové množství tuku jako při vaření v jiné nádobě.

Při vaření stačí udržovat teplotu sporáku tak, aby z ventilu sice pára unikala, ale nebylo jí moc. Co to znamená? Jakmile začne papiňák “syčet”, ztlumíme plamen nebo teplotu plotýnky a udržujeme je jen na takové úrovni, aby nepřestala pára unikat. Tlakový hrnec také nikdy neplníme úplně. Musíme si pamatovat, že minimálně jedna jeho třetina, lépe ale polovina, musí vždy zůstat prázdná. Pokud by jeho obsah příliš napěnil, mohlo by se stát, že pěna poteče pojistným ventilem ven. Nejenže bude ušpiněný sporák, ale i všechno okolo. A to jistě nechceme.

