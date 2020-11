Plísně v bytě jsou nebezpečnější, než se zdá: mohou ohrozit vývoj dítěte i vyvolat rakovinu. Co s nimi?

Právě nyní je “ideální” čas pro vznik plísní v bytě. Jde o podzimní dny, kdy začínáme víc topit a vinou vlkhosti v bytě tak tvoříme plísním vynikající podmínky pro jejich rozvoj a šíření. Plíseň je vlastně mikroskopická houba, jejíž spóry, kterými se rozmnožuje, jsou tak lehké, že i slabý závan je odnese prakticky kamkoliv po bytě, aniž bychom si toho všimli. A máme zaděláno na větší problém. Proto je potřeba přistoupit k likvidaci i velmi malých ložisek, jakmile si jich všimneme.

Kdy se v bytě množí plísně?

Jak již bylo uvedeno, plíseň potřebuje vlhké prostředí. Lépe se jí tedy daří například v bytech, které mají plastová okna. Ta sice lépe těsní, ale pro zabránění vzniku plísní jsou vhodnější klasická dřevěná okna. Musíme si také uvědomit, že je nutné pravidelně větrat. Bez otevřených oken alespoň jednou denně bude boj proti plísním mnohem složitější, ne-li jednoduše neúspěšný. Největší pozor si pak musíme dávat v místnostech, kde je vlhkost přirozeně největší, tedy v koupelně a v kuchyni.

Topit a rychle intenzivně větrat

Plísně patrně nejprve najdeme v rozích u oken, ale klidně také skryté za nábytkem nebo u stropu. Problém nastává v okamžiu, kdy chce majitel nebo nájemce bytu ušetřit za topení, a tak žije v zimě v málo vytápěném bytě, kde raději nevětrá, aby si nepouštěl do pokoje chlad. A to je právě omyl, který s největší pravděpodobností povede ke vzniku plísní, a tím i prostředí, nezdravého k životu. Proto je nutné byt v zimě vytápět na rozumnou teplotu (není nutné přetápět) a pravidelně třeba jen krátce, ale intenzivně větrat.

Plísně jsou nebezpečné pro zdraví

Co se stane, když necháte plísně v bytě množit? Kromě toho, že jde o jedny z nejsilnějších alergenů, na které mohou být členové rodiny - a zvláště pak děti - velmi citliví, mohou vyvolat i ještě závažnější onemocnění, včerně obávané rakoviny. Velká koncentrace plísní může vést k otravě organismu nebo k negativnímu ovlivnění plodu v těle matky. To je jen krátký výčet možných závažných komplikací, které mohou plísně obyvatelům špatně udržovaného bytu způsobit. Proto je opravdu více než důležité zabránit jim v rozvoji.

Jak na to?

Pokud je nutné vyčistit opravdu velmi poničený byt, patrně nezbyde nic jiného než požádat o pomoc odbornou firmu. To se může stát například při koupi déle nevyužívaného bytu, kde léta nikdo nebydlel a plísně měly volné pole působnosti. Často je v takových případech nutné přikročit i k otlučení omítky, využití tak zvané elektroosmózy k odvlhčení zdí a podobně. Jestliže není předpoklad, že by bylo možné plísně zničit jednorázově, je potřeba přistoupit k celkovému odizolování objektu. To jsme ale u těch nejhorších scénářů…

Jednoduché, ale nutné zásady

Běžnou míru vznikající plísně v bytě bychom měli zvládnout zlikvidovat vlastními silami. Jak? Předně úpravou užívání bytu. Zaměřme se na to, co vlastně podporuje vznik a udržení vhodných podmínek pro rozvoj nezvaného “spolubydlícího”.

Nejvíce vlhkosti vzniká v koupelně při sprchování nebo při sušení prádla a potom také v kuchyni při vaření. Tyto dvě místnosti by měly být intenzivně větrány.

Koupelnu je potřeba po použití vytřít a otřít i dlaždičky nebo sprchový kout, na kterém ulpěla voda. Každá kapička, které nedáme šanci vypařit se do vzduchu, se počítá.

Prádlo se prostě sušit musí - a když není možnost nechat je uschnout venku nebo v místnosti mimo byt, je také potřeba si uvědomit, že všechna voda, o kterou v průběhu schnutí příjde, se objeví nejprve ve vzduchu a potom na stěnách, kde “živí a zalévá” plíseň. Proto alespoň zvolte na pračce nejsilnější možné odstřeďování. Také v průběhu sušení prádla je nutné větrat.

Otírejte vlhkost, která se případně vysráží na okně, a okno v takovém případě na chvíli otevřete.

V kuchyni při vaření používejte pokud možno na hrnce pokličky. Čím méně páry se dostane do vzduchu, tím méně se jí potom na zdech srazí. Kromě toho bude rychleji uvařeno, což ušetří jak čas, tak i peníze za energie.

Digestoř je k tomu, aby se používala. Jen málo kuchyní už tímto přístrojen dnes nedisponuje, tak ji zapínejme vždy, když zapneme sporák.

Plíseň, kterou objevíte, je nutné okamžitě ošetřit k tomu určeným přípravkem. Nedáme jí tak šanci nejen šířit se na další místa, ale také prorůstat do hloubi omítky, a tím se stát odolnější proti pozdějšímu boji s ní.

V obchodech jsou k dostátní také přípravky, které je možné přimíchat do barvy při malování. Taková výmalba pak sama o sobě po několik let brání vzniku plísní. Speciálně upravené barvy je také možné koupit už namíchané - a máme to bez práce a přemýšlení, jaký poměr je dobré zvolit.

Stále platí zlaté pravidlo, že nábytek nemá stát těsně u stěny. Několik centimetrů volného prostoru zaručí možnost proudění vzduchu a větrání i za vysokými skříněmi. Věřte, že se to vyplatí.

