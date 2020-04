Připravte si opravdu zdravý pampeliškový med. Většina receptů jeho kouzelnou moc ničí

Zlatá jarní louka plná pampelišek nabízí kromě nádherného pohledu také mnoho prospěšných látek, které by bylo škoda nevyužít. Velmi častým zpracováním pampelišek je tak zvaný med, lépe řečeno sirup, kterému mnozí připisují téměř stejně kouzelné vlastnosti jako medu včelímu. Jak je to doopravdy a co můžeme udělat pro to, aby byl pampeliškový med opravdu účinný?