Probouzíte se rozlámaní? Možná je na vině pozice, ve které spíte

To, jak ulehnete do postele, hraje mnohem důležitější roli, než jste se s největší pravděpodobností domnívali. Zdrojem hned několika problémů, kterým momentálně čelíte, může být právě to, jak spíte.

Poloha plodu

Tato spánková pozice se vyznačuje tím, že spíte na boku, s koleny přiblíženými směrem k hrudníku.

Tato poloha je zároveň jednou z těch nejoblíbenějších. Jedním z důvodů její popularity je nejspíše i to, že pomáhá ulevit při bolesti beder a také může pomoci minimalizovat chrápání. Má ale i několik negativ, může totiž způsobovat bolesti kloubů a limitovat hluboké dýchání během spánku.

Spaní na boku

Tato pozice je pozici plodu velmi podobná, jedná se o leh na boku, v tomto případě ale kolena přitažená k hrudníku nejsou. Podporuje trávení, redukuje chrápání a dokonce i v některých případech může snižovat pálení žáhy (spánek na levé straně). Může ale způsobit ztuhlost v ramenou a čelisti.

Spánek na břichu

Tento typ spánku je jedním z těch nejhorších, může sice redukovat chrápání a pomoci se spánkovou apnoe, na druhou stranu ale často způsobuje bolesti zad a krční páteře.

Spánek na zádech

Tento typ spánku na druhou stranu nabízí asi to největší množství zdravotních benefitů. Pomáhá nám s úlevou od bolesti kolen a boků a navíc je i tou nejlepší spánkovou pozicí pro naše záda. Pokud chcete tento typ spánku dovést k dokonalosti, můžete si umístit pod kolena malý polštářek, podpoříte tak přirozený tvar zad.

Spánek na zádech navíc chrání naši pleť proti stárnutí, zabraňuje totiž krabacení pleti a jejímu tření o polštář, a tak i vzniku vrásek. Na druhou stranu není tato poloha nejvhodnější pro lidi trpící chrápáním nebo spánkovou apnoe.

Zdroj: Healthline

KAM DÁL: Spánek na Adama má celou řadu zdravotních benefitů.