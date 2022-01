Proti depresi, vráskám i dalším neduhům využijete papriku. Víte, kterou barvu si vybrat, aby pomohla právě vám?

Při jakékoliv návštěvě obchodu si většinou v oddělení zeleniny můžeme vybrat hned z několika barev papriky. Jak se rozhodujeme? Pravděpodobně podle toho, která se nám líbí nebo správně ozdobí plánované jídlo. Jenomže momentů, podle kterých bychom měli (nebo alespoň mohli) vybírat, je mnohem víc. Každá jejich barva má totiž trochu jiné účinky na naše zdraví…

Červená paprika na cévy

Dáváte přednost té stále ještě nejklasičtější, tedy červené paprice? Pak si můžete být jisti, že si domů přinesete také vynikajícího pomocníka například v boji proti kornatění cév, ale bude také působit proti předčasné tvorbě vrásek, což jistě uvítají především ženy, které si chtějí do co nejvyššího věku zachovat mladistvý vzhled (jistě, že i mnoha mužů se tato touha zcela přirozeně týká). Jak toho všeho mohou červené papriky dosáhnout? Poměrně vysokým obsahem vitamínů A a C a také glykosidu rutinu, který je důležitý pro zachování pružnosti cév.

Žlutá je dobrá na oči

Jestliže vám padnou nejprve oči na papriky žluté, možná vám vaše tělo dává nenápadné znamení, že jsou to právě oči, které potřebují vaši pomoc. Žluté papriky jsou známé vyšším obsahem karotenoidu luteinu, který dokáže působit proti vzniku šedého zákalu. Působením luteinu je také možné "dobarvit" tak zvanou žlutou skvrnu, tedy část oka, která je zodpovědná za ostrost vidění. Takto barevná paprika pomáhá také zmírnit fotofobii tím, že její účinek pozitivně ovlivňuje rychlost přizpůsobování se oka změněným světelným podmínkám.

Milujete zelenou barvu?

Je vám nejmilejší zelená paprika? Pak vězte, že působí jako antioxidant; spolu s ní dostanete do těla značné množství kyseliny listové, kterou potřebují hlavně ženy, čekající potomka. Právě pro ještě nenarozené dítě je kyselina listová důležitá při tvorbě nervové soustavy. Ale ani my, kteří jsme na světě už pár desítek let, bychom rozhodně neměli zelenou papriku zavrhovat. Je to totiž právě ona, která podle výzkumu odborníků dokáže přispět ke zlepšení nálady a psychického stavu obecně. A to už jistě stojí za pokus.

Když se nemůžete rozhodnout

Neumíte si vybrat mezi červenou a žlutou? Pak je možná na čase vyzkoušet "něco mezi", tedy oranžovou papriku. Ta je na tom s účinky stejně jako s barvou - podle toho, jestli se její barva přiklání spíše ke žluté nebo k červené, může její konzument očekávat také účinky. Pokud by ale někdo chtěl pro své tělo udělat zkrátka něco dobrého jako pro celek, není nic jednoduššího, než připravit si barevný paprikový salát. Pochutnáte si a organismus vám poděkuje.

Jednoduše podle intuice

Možná máte pocit, že si takové rozdíly jen těžko zapamatujete, ale je to vlastně velmi jednoduché. Červená jako krev působí hlavně na cévy, žlutá jako žlutá skvrna v oku (to si jistě pamatujeme z biologie) osvěží váš zrak a zelená je základ přírody a vlastně tedy i života samotného, proto se hodí pro ty, kteří se na svět teprve chystají. A oranžová? To je přece jednoduše kompromis mezi červenou a žlutou. Je to opravdu jednoduché...

Zdroj: Wikipedie, medicalnewstoday

