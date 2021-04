Sex? Jsem příliš unavená. Touhu zabíjí nedostatek spánku a významně souvisí s chrápáním

Problém poklesu sexuální touhy mezi lidmi středního mladšího věku zaujal výzkumný tým na americké Mayo Clinic. Jejich zjištění jsou nezvratná: Ženy, které spí dobře a dostatečně, mají mnohem vyšší libido než ty, které spí nekvalitně a málo. Odborníci to vysvětlují tím, že když jsme vyčerpaní a unavení, uvolňujeme stresový hormon kortizol, který je zabijákem sexuální touhy. Expertka na lidskou sexualitu Geogette Culleyová vysvětlila pro deník The Sun, že kvalitní noční odpočinek sice zvýšuje libido, ale rovnice funguje i obráceně. Tedy, že i dobrý sex přispívá k dobrému spánku.

Sex přispívá k hlubokému spaní

K tomu, aby byl dospělý jedinec ve formě a zdráv, potřebuje během spánku strávit 20 - 25 % ve stadiu REM. Jde o fázi, kdy dochází na aktivaci nejživějších snů. Pokud tedy spíte průměrně 7 - 8 hodin, pak by právě doba, strávená v hladině REM, měla být přibližně 90 minut.

Studie Mayo Clinic dále uvádí, že sex před spánkem může zapříčinit průměrně až 7procentní navýšení doby, kterou v REM hladině následně během spánku strávíte. U mužů je to 12 %, u žen o 10 % méně. Sexuální aktivita také navyšuje estrogen u žen, který se také podílí na zlepšení fáze REM a pošle ženu do hlubšího spánku.

Nezanedbávejte cvičení

Za lepším spánkem také nezvratně stojí pravidelné a efektivní cvičení. A jelikož při průměrně trvajícím sexuálním aktu spálíte až 300 kalorií, má právě i tato činnost jasný vliv na spánek. Efektivní fyzická aktivita může zvýšit sebevědomí, což se může promítnout do následné ochoty být dostatečně aktivní v ložnici. Výzkum Magazínu lidské sexuality také potvrdil, že ti, kteří na sobě pracují cvičením a pohybem obecně, jsou pravděpodobněji v lepší duševní kondici a cítí se více sexuálně žádoucí. Takže zjednodušeně řečeno, každodenní vypocení v posilovně nebo při běhání či cvičení doma zlepšuje nejen sexuální život, ale prospívá i lepšímu spánku.

Sex zabíjí nespavost

Je jednoduché být vzhůru celou noc a přemítat v hlavě rodinné záležitosti či finanční potíže. Když jdeme do postele ve stavu psychického strádní a vystresování, je těžké mít čistou hlavu pro kvalitní spánek, natož mít energii na milování. Avšak orgasmy jsou přírodní úlevou od stresu, protože snižují stresový hormon kortizol, který zlepšuje spánek. Je to koloběh a je třeba do něj správně naskočit. Geogetta Culleyová k tomu dává doporučení, aby se člověk před ulehnutím do postele pokusil nechat starosti před dveřmi ložnice. „Než abyste leželi v posteli a mysleli na problémy, iniciujte sex s partnerem. Pomůže vám to lépe usnout a pro vaše tělo i psychiku to bude prospěšnější než do dvou ráno počítat ovečky.”

Zajímá vás, proč muži po sexu rovnou usnou? Je to zapříčiněno hormony uvolňovanými při orgasmu, díky nimž se muži cítí okamžitě odpočatí. Když muž ejakuluje, uvolní směs chemikálií včetně noradrenalinu, serotoninu, oxytocinu, vazopresinu, oxidu dusnatého a prolaktinu. V nedávné studii na zvířatech se prokázalo, že po podání prolaktinu upadla rovnou do spánku. A podobně blahodárně působí i na muže.

Ve dvou v posteli se spí lépe než samotným

Více spánku posiluje sexuální apetit a více sexu pomáhá spát. Je to proto, že sex posiluje hormon oxytocin, díky kterému se cítíte více spojeni se svým partnerem. A co víc, když dobře spíme, naše tělo posiluje imunitní systém. Čím více energie budeme mít další den, tím více budeme mít náladu na milostné aktivity v posteli. Takže pokud chcete mít skvělý sex, vytvořte si správný cyklus sexu a spánku. A zakažte vstup chytrým telefonům do ložnice - jejich modré světlo totiž výrazně narušuje cyklus spánku a bdění.

Mnoho studií již v minulosti zjistilo, že existuje prokazatelně mnoho zdravotních benefitů, které přináší život v partnerském vztahu. Jedním z nich je lepší spánek. Ženy ve vztahu usínají rychleji a lépe než ty, co jsou single. Vědci věří, že je to díky hormonu lásky oxytocinu, který nám přináší obecně pocit sounáležitosti a pevného pouta. Nebojme se ale přiznat, že ve všech případech spánek vedle partnera není úplně komfortní. Zvlášť pokud v noci krade peřinu nebo nesnesitelně prochrápe celou noc.

Erekci vyřeší spánek, chrápání sex

Na chrápání zcela spolehlivě nefungují ani nosní sprej ani nosní ucpávky. Pokud chcete opravdu přestat chrápat, pak musíte zlepšit svůj sexuální život. Výzkumy ukazují, že ti, kdo chrápou, jsou sexuálně méně spokojení než nechrápající. Každý třetí muž a 20 procent žen trpí spánkovou apnoe - potenciálně závažnou poruchou, při níž se během spánku dýchání opakovaně zastaví a začne obvykle chrápat. Spánková apnoe může být zvláště nebezpečná pro muže, protože významně zvyšuje riziko erektilní dysfunkce.

S přibývajícím věkem klesá v mužském těle hladina testosteronu. Když klesne příliš nízko, mohou muži mohou trpět nízkou sexuální touhu a erektilní dysfunkcí. Výzkum ukazuje, že muži, kteří spali méně než pět hodin po dobu jednoho týdne, měli hladinu testosteronu až o 15 % nižší v porovnání s muži, kteří dostáli doporučeným sedmi až devíti hodinám. Takže spánek je nezbytný i pro správnou funkci mužské erekce.

