Snadná aktivita, která vás zbaví stresu během několika minut

Řeč je o meditaci. Řada z nás může být k této uklidňující praxi skeptická, zdánlivě totiž nevyžaduje příliš práce, zkrátka jen poklidně sedíte v tichu nebo při poslechu uklidňující hudby.

Vypadá to zkrátka až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Žádný háček tu ale není, stačí si jen vyhradit několik minut denně a obrnit se trpělivostí.

Meditace sice opravdu nevyžaduje velkou fyzickou námahu a zvládne ji skutečně každý. K tomu, abyste na sobě začali pozorovat její účinky, je ale nutné mít s touto aktivitou obrovskou trpělivost. Cílem meditace je totiž uklidnit naši mysl, a to je často mnohem těžší, než se na první pohled zdá. Pokud se vám při vašem prvním meditování nepodaří utišit všechny vaše myšlenky, nezoufejte. Učený z nebe nespadl.

Jednou z největších výhod meditace je to, že si na ni může najít čas opravdu každý. Její délku totiž můžete přizpůsobit vaší denní rutině. Meditovat můžete klidně i jen 5 minut, klíčem je v tomto případě pravidelnost, ne intenzita.

Meditace nám může pomoci zbavit se stresu, lépe se vyrovnávat s každodenními problémy, jak na svém webu uvádí Mayo klinika. To ale není vše. Mezi benefity pravidelného meditování patří mimo jiné také:

lepší představivost a kreativita

zvýšená trpělivost a tolerance

snížení klidové srdeční frekvence

snížení krevního tlaku

zlepšení kvality spánku

Jak meditovat

Není se čeho bát, meditování je s trochou trpělivosti hračka.

Nejdříve se pohodlně usaďte na klidné místo, můžete si sednout na židli, do tureckého sedu, nebo si i lehnout na gauč, to je na vás. Důležité je, abyste byli stabilní. Ze začátku zkuste meditovat jen 5 minut, čas poté můžete (ale nemusíte) navyšovat. Zaměřte se na váš dech. Pomalu se nadechujte hluboko do břicha a pomalu vydechujte. Snažte se soustředit jen na váš dech a nemyslet na nic jiného. Pokud to ze začátku nedokážete a myšlenky vám utečou někam jinam, nic se neděje. V takovém případě se jen vraťte zpět k soustředění se na váš výdech a nádech. Pokud vám zklidnění myšlenek dělá problém, může vám pomoci poklidná relaxační hudba nebo zvuky přírody v pozadí.

​Jak na práci s dechem najdete zde

Postup opakujte pravidelně, nejlépe každý den.

Zdroj: Mayo Clinic, Mindful

