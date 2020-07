Připravte si snadné a rychlé koktejly pro děti i dospělé. Jsou tou pravou volbou pro letní zahradní párty

Čekáte návštěvu, kterou chcete náležitě pohostit, připravit jim příjemný zážitek a také si užít odpočinek s partou kamarádů? Pak je ten pravý čas na několik koktejlů, které zvládnete i při zábavě.

Něco červeného - melounové mojito

Výhodou letních koktejlů je většinou jejich snadná příprava. Stejně je to i u melounového mojita, které určitě nespotřebuje příliš mnoho surovin, ale potěší a osvěží i početnou skupinu přátel na párty u bazénu. Co musíme smíchat, abychom se dopracovali k dokonalému výsledku? Samozřejmě meloun, který si nakrájíme na malé kostičky. Do každé sklenice ho dáme přibližně třetinu objemu. Dále sem bude patřit bílý rum, šťáva z limetky, čerstvá máta a cukr - samozřejmě ideálně třtinový. Koktejl doplníme sodovkou a chybět nesmí ani kostky ledu. Pak už stačí podávat těm nejlepším kamarádům…

Osvěžující Citrus grappino

Je horko i večer? Pak je tou pravou volbou jemný kokteil Citrus grappino. Připravit ho není nic složitého. Použijte jen 200 ml Fernetu Stock Citrus, jednu malou Vineu a plátek citronu. Do skleničky přidáme několik kostek ledu a pokud máme, jsou ideální také vychlazené kuličky hroznového vína. Kdo tento kokteril vyzkoušel, může potvrdit, že u jedné skleničky nezůstane.

Povinný Aperol Spritz

A zapomenout nesmíme ani na oblíbený Aperol Spritz. Pokud byste náhodou ještě netušili, jak jej namíchat, pak si pamatujte, že je to opravdu jednoduché. Potřebovat budete jen Prosecco (3 díly), Aperol (2 díly), jeden díl sodovky, plátek pomeranče a kdo chce, může na ozdobu použít třeba snítku tymiánu. Koktejl doplníme ledem, který z osvěžujícího nápoje udělá tu pravou letní bombu.

Ovocný kokteil pro děti

Na party samozřejmě vezmeme i děti, a proto je potřeba připravit slavnostní letní pití i pro ně. Můžeme pro ně namíchat třeba dětský ovocný sekt. Jak na to? Více než jednoduše. Budeme potřebovat jen dětský nealkoholický sekt a ovoce podle výběru - ideální je broskev. Tu oloupeme, rozmixujeme a do každé sklenice jí dáme asi dvě polévkové lžíce. Dolijeme sektem a můžeme ozdobit třeba větvičkou máty. Rozhodně ani dětem nezapomeneme do koktejlu přidat led, pokud máme dobrý mixér, můžeme ho rozdrtit. Silnějším brčkem pak děti mohou vypít koktejl i s osvěžujícím ledem. Místo broskve můžeme použít například meloun, který zbyl od melounového mojita, jahody nebo maliny.

Brčálník - něco zeleného pro chuť i pobavení

Na brčálník budete potřebovat jedno kiwi, dvě lžičky citronové šťávy, lžičku cukru - nejlépe třtinového a Sprite podle chuti a led. Rozmačkané nebo rozmixované kiwi dáme do sklenice, přidáme citronovou šťávu, kostky ledu a dolijeme Spritem podle toho, jak silnou chuť chceme. A pak se s dospělými budou moct dobře bavit i děti.

