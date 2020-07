Osudy českých socialistických hlasatelů: Moučková byla zatčena přímo ve studiu, Burešové lidé nevěří, že nemá plastiky

Jestli někdo patřil za dob socialismu mezi největší hvězdy, byli to televizní hlasatelé a hlasatelky. Každý večer nás navštěvovali v obývacích pokojích a provázeli večením programem. V roce 2005 však jejich funkci Česká televize zrušila. Co dělají dnes?

Vzpomínáte si na Sasikii Burešovou, která dnes slaví 74. narozeniny? Kdo by zapomněl na její naodulovaný účes a hlas, který nás provázel na obrazovkách dlouhá léta. A co takhle jména jako Kamila Moučková, Alexander Hemala nebo Marie Retková. Chcete vědět, kde je našim legendárním televizním hlasatelům konec?

Nestárnoucí Saskia

Nezačneme nikým jiným než dnešní oslavenkyní, která vypadá na svůj věk naprosto dokonale. Říká o sobě, že nikdy nepodstoupila žádnou plastiku a vše má geneticky dané po mamince. Navíc se dle svých slov žena, která snad ani nestárne a vypadá od roku 1967, kdy začala působit v České televizi, stále stejně, moc neprožívá a své vrásky neřeší. Botox považuje za jed do klobás a na prsa by si nenechala sáhnut z obavy z rakoviny. Nutno podotknout, že pokud se o někom říká, že je mu tolik, na kolik se cítí, je toho Saskia jasným důkazem. I přesto, že už je dávno v důchodu, stále spolupracuje s Českou televizí na přípravě některých pořadů. Také namlouvá komentáře pro populárně-naučné filmy.

Průkopnice Kamila

Neméně slavná hlasatelka a vlastně taková průkopnice je Kamila Moučková, kterou jste mohli sledovat u zrodu prvních televizních novin. Ty se vysílaly 21. srpna 1968, a byla to tehdy právě ona, kdo informoval národ o okupaci sovětskou armádou. Přímo ve studiu byla zatčena sovětskými vojáky a dlouhá léta si pak v televizním světě neškrtla. Pracovala jako uklízečka i servírka. Samozřejmě se stala také velkou sympatizantkou Charty 77. Nakonec promlouvala k národu s Havlem či Kubišovou po boku. V dubnu tato čiperná seniorka oslavila 92. narozeniny a v té době ji také propustili z nemocnice, kde byla hospitalizována kvůli problémům s páteří.

Krátkovlasá Marie

Marie Retková, kterou si většina z nám pamatuje pro stylový, na tu dobu nezvykle krátký účes, se v Československé televizi objevila už v roce 1977 a zůstala až do onoho osudného roku 2005, kdy byla hlasatelská pozice zrušena. Dostala několik ocenění jak od odborníků, tak od diváků. Nyní pracuje jako externí moderátorka na Českém rozhlase.

Krásná Anna

Jestli se na někoho opravdu pěkně koukalo, byla to Anna Wetlinská, která se na obrazovkách zjevila jako záře roku 1981. Její charisma a hezká tvář diváky bavily až do roku 2000. Mezitím si zahrála i v několika filmech jako Otesánek či Spiklenci vlasti. Pak si jí ale všiml známý mediální magnát, který zde úspěšně podnikal s vydavatelstvím Ringier. Odstěhovali se k němu do Švýcarska, kde žije doteď a věnuje se vinařství. Anna se však od domova neodstřihla tak úplně. Občas se zapojuje do domácího dění. Vystupovala například v reklamě na časopis Reflex a protestovala proti nápadu umístit do Brd americký radar.

Dlouhonohá Viola

Velmi známou tváří České televize byla i dlouhonohá a dlouhovlasá blondýnka jménem Viola Ottová. Je zajímavé zmínit, že její kariéru nastartovala jako u jedné z prvních účast ve federální volbě Miss. Když post hlasatelky zrušili, ještě chvíli se držela v médiích a psala články. Poté se věnovala herectví. Vidět jste ji mohli v menší roli například v seriálu Ošklivka Katka. Také se snažila prosadit jako producentka v kulturní sféře.

Charismatický Saša

Pokud máme zmínit jednoho muže za všechny, nemůže to být nikdo jiný, než charismatický Alexander Hemala s nezaměnitelným hlasem. Byl to totiž on, kdo se rozloučil roku 2005 s diváky, když skončili hlasatelé ve veřejnoprávní televizi. Sám na obrazovce účinkoval od roku 1973, ale ani poté z televize nevymizel. Nějaký čas působil jako režisér denního vysílání spolu s kolegou hlasatelem Milošem Frýbou. V roce 2010 se zúčastnil taneční show StarDance, díky čemuž nyní moderuje společenské a kulturní akce. Občas na nich i zatančí. Jeho hlas uváděl také filmy v kinech Světozor a Aero.

