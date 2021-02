Špatně zvolené krmení pro psa může znamenat jeho konec. Jak tedy vybírat správně?

Nadpisy na obalech lákají na prémiovou a superprémiovou kvalitu, takže majitelé věří, že kupují pro své psy nebo kočky opravdu to nejlepší a již se o stravu dále nestarají. Přitom ale pouze 5 % všech krmiv je vyráběno z opravdu kvalitních surovin v potravinářské kvalitě. Při nákupu by proto neměla být určující cena, ale především složení krmiva.

Pozor na sůl a dochucovadla či sóju

Pozor si dejte na granulovaná krmiva, podpořena velkou reklamou nebo tzv. ekonomické řady, které jsou často svým složením pro psy vyloženě nevhodné. Většinu levných a nevhodných krmiv tvoří obiloviny, chemické konzervanty a zbytečná dochucovadla a soli, které nejsou dobré pro trávení a jsou jedním z nejčastějších alergenů.

Mnoho krmiv má dokonce obsah soli dvakrát vyšší, než je pro dospělého psa zdravotně přijatelné. Tito psi pak tloustnou, mají problém s cholesterolem a krevním tlakem. To, jestli krmivo psovi chutná, by tudíž nemělo být vodítko. Další naprosto nevhodné suroviny v krmivech jsou sorban draselný, fosfáty a barviva.

Čím krmit psa je jednou z nejčastějších otázek všech majitelů psů. Mezi nejčastější druhy krmení řadíme suchou stravu, tedy granule, vařenou domácí stravu, BARF stravu nebo konzervy.

Další nevhodnou surovinou je například sója, kterou psi špatně tráví, nebo bílkovinné hydrolizáty, jsou levné a nahrazují kvalitní bílkoviny z masa. Krmivo by nemělo také obsahovat rostlinné oleje, po kterých se mění barva srsti. Zbytečné chemikálie také značí vícebarevné granule.

Sledujte obsah masa

Důležitým faktorem je sledovat obsah masa, protože pes je od přírody masožravec a potřebuje dostatek živočišných bílkovin. "Vhodné a zdraví prospěšné granule by neměly obsahovat chemické konzervanty, jako jsou BHA, BHT, propylgallát nebo sorban draselný, dále fosfáty, barviva nebo dochucovadla především v podobě většího množství soli, která je pro psy toxická, nebo menadion jako zdroj vitamínu," říká odborník na výživu psů Martin Pučálka.

Důležitým faktorem při výběru krmiva by podle něj také mělo být samotné zpracování surovin. "Vždy je vhodné, aby suroviny byly co nejméně zpracované. Vybírejte tedy například krmivo, kde je rýže namísto rýžové mouky, sušené maso místo moučky, brambory místo bramborových vloček atd. I to bude rozhodovat, jak bude krmivo psovi sedět," dodává Martin Pučálka, dlouholetý výrobce a prodejce psího krmiva. "Granule také nekupujte vážené, ale přímo v pytli od výrobce. Jen tak máte jistotu, že krmivo je originál."

Hlavně ho nepřekrmujte

Důležitá je také pravidelnost. Tedy kdy svého čtyřnohého miláčka krmíte. Jídlo by měl dostávat každý den ve stejnou dobu a ve stejném množství. Pokud nesní všechno, miska by se mu měla odebrat a vrátit až zase v době, kdy bude čas na další "chod". Dospělý pes by se měl krmit jednou denně, případně je možné mu dávku rozdělit do dvou cyklů.

Důslednost se zde opravdu vyplatí. Pes se na jídlo těší a okamžitě ho sní. Je třeba zdůraznit, že se hovoří výhradně o jídle, které je psům určeno. Takže žádné náhražky v podobě masa a dalších pochutin, pokud se mu granule zrovna "nelíbí". Jasně, že to do sebe většinou nahází a spokojeně si říhne. Znamená to však pro něj velké nebezpečí. Z překrmování totiž mohou nastat vážné zdravotní komplikace.

KAM DÁL: V únoru je čas myslet na budoucí úrodu. Připravte si vlastní sazenice paprik ze semínek.