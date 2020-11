Syfilis je ošklivá nemoc, která zabíjela pomalu. Kdo ze slavných osobností jí trpěl?

Láska je sladká a vášeň dokáže spalovat. Škoda, že se s nimi pojí tak nepříjemné onemocnění, jakým syfilis bezesporu je. Není příliš jisté, jak se do Evropy dostala. Možná za to může Kryštof Kolumbus, který ji přivezl ze svých dobrodružných cest po moři do Ameriky. Spíše se však předpokládá, že tu už byla dávno předtím, ale nebyla poznána. Pravda je však taková, že ji do neapolských nevěstinců roznesli španělští námořníci v 15. století. Zde se od nevěstek nakazili francouzští vojáci krále Karla VIII., jenž podnikl v roce 1492 výpravy do Neapole kvůli svým dědickým nárokům na neapolský trůn.

Jeho vojáci, nakažení syfilidou, se pak rozptýlili po Evropě, kde bohužel dost úspěšně nemoc roznášeli dále. I proto se jí říkalo „francouzská nemoc“. Hezky česky se nazývá příjice. Tento název jí dal národní obroditel Antonín Jungmann, který jej odvodil od jména staroslovanské bohyně lásky Prije.

Syfilis v umění

Možná si vzpomínáte na výborný český film Petrolejové lampy (1971), natočený podle románu Jaroslava Havlíčka, který vyprávěl příběh Štěpky Kiliánové (Iva Janžurová), jež se provdala za svého vysněného muže, bratrance Pavla Musila (Petr Čepek), důstojníka rakousko-uherské armády. Nečekalo ji však manželské štěstí, nýbrž manžel-syfilitik, o kterého se musela postarat.

Osobnosti, jež syfilidou trpěly

Pochopitelně, že se syfilis nevyhýbala ani slavným osobnostem nejen z řad umělců, ale také politiků. Patrně jim nic neříkala partnerská věrnost. Jejich konce byly různé, nikdy však ne pěkné.

Albrecht z Valdštejna

Určitě znáte osud českého vojevůdce Albrechta z Valdštejna, kterého zavraždili v roce 1634 v Chebu vojáci. Pouze však uspíšili jeho osud, protože Valdštejn už v době své násilné smrti trpěl třetím stadiem syfilis, sužovaly ho bolesti a omezená hybnost. Také jeho výbuchy hněvu, nesouvislé uvažování a nesmyslné rozkazy byly průvodním rysem tohoto onemocnění.

Vladimír Iljič Lenin

I když se udává, že ruský revolucionář zemřel na následky mrtvice, předpokládá se, že trpěl syfilidou v pokročilém stadiu a jeho psychika byla poměrně hodně narušená.

Franz Schubert

Rakouský hudební skladatel Franz Schubert dokázal svým dílem vystihnout lyrické a romantické nálady. Do vínku mu byl dán melodický talent, a protože se narodil do správné doby, kdy byl romantismus v rozkvětu, stal se nejpoetičtějším hudebníkem, jak se o něm vyjádřil Ferenc Liszt. Bohužel rád bohémsky hýřil a oddával se světským radostem, které mu přivodily onemocnění syfilidou. V jeho době se jednalo o pohlavní nemoc nevyléčitelnou, pouze se pomocí rtuti léčily její symptomy. Ostatně patrně i otrava rtutí pak stála za smrtí tohoto nadaného umělce, jenž se dožil pouhých 31 let.

Josef Mánes

Mistr české malby a krajinářství v období romantismu a realismu Josef Mánes byl další umělec, jenž podlehl onemocnění syfilidou. Neléčené psychické onemocnění u něho způsobovalo trudomyslnost a podivné a zmatené chování. Jeho mysl posléze ovládala zvláštní posedlost vlčí růží. Ke konci života propadal stále více do letargie. Zemřel po letech duševního utrpení ve věku 51 let.

Klement Gottwald

Říkalo se o něm, že byl prvním dělnickým prezidentem. Klement Gottwald byl závislý na alkoholu a také syfilitik, což se z pochopitelných důvodů před lidmi přísně tajilo. Zemřel krátce poté, co se vrátil z Moskvy ze Stalinova pohřbu na následky aneurysmatu ve věku 57 let.

