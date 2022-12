Tipy na dárky pro ty, kteří všechno mají a nic nechtějí

Známe to asi všichni. Nechceme se výběrem vánočního dárku trefit vedle, a tak se rozhodneme, že se daného člověka raději zeptáme, co si přeje najít pod stromečkem. To nám ale často nijak nepomůže, protože se dočkáme pouze konstatování, že už přeci všechno mají a k Vánocům „nic nechtějí".