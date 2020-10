Týrání mladých dívek v některých zemích nezná mezí: zažehlování prsou má snížit jejich atraktivitu

Ženy to nemají jednoduché. Často musí zvládnout práci, domácnost, rodinu a k tomu se snaží vypadat co nejlépe - aby působily příjemně, přívětivě, atraktivně. Není to jen tak. Přesto jde ale z pohledu žen v jiných kulturách o snový život. Vždyť Evropanky nejsou nuceny podstupovat nejrůznější rituály, které jsou v některých zemích běžné a jejichž cílem je zmrzačit tělo. Jako například “zažehlování prsou”, které je stále ještě běžné v afrických státech.