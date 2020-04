Univerzálně nepoužitelná desinfekce od nejmenovaného holdingu, hodnotí Anti-COVID starosta středočeské obce

Po delší době, kdy lidé i obce marně sháněli desinfekci, se stal poměrně dostupným přípravek Anti-COVID, dodávaný jak do maloobchodů, tak i ve velkém například obcím nebo organizacím. Na kanystrech, které byly dodané do obcí, je jako výrobce uvedena lovosická společnost Preol, v jejímž logu třikrát bíle přeškrtnuté zelené písmeno "O" nenechá nikoho na pochybách, do kterého holdingu patří. Pokud desinfekce pomáhá, asi není důvod ke kritice, problém je ale jinde.

Univerzálně nepoužitelný

“Na naši radnici jsme dostali Anti-COVID v kanystrech, ale upřímně řečeno, pořád jsem tenhle přípravek tak docela nepochopil,” svěřil se pan Marek, starosta jedné z menších středočeských obcí. „Jde mi hlavně o jeho složení a univerzálnost použití, lépe řečeno tedy nepoužití.“

Složení, které brání užití

A co mu na tomto “vzácném daru”, jak desinfekci nazývá, vadí? Právě ona univerzálnost, která desinfekci v důsledku z mnoha využití prakticky vylučuje. Jde o složení přípravku. „Desinfekce obsahuje etylalkohol - príma, peroxid vodíku - budiž, glycerin - no prosím a bittrex… Pokud by někdo nevěděl, jde o maximálně hořkou látku, která má zabránit tomu, aby lidé podobné přípravky s alkoholem pili. Chuť by byla skutečně odporná. Jenže tahle desinfekce je kromě jiného určená i na ruce,“ vysvětluje pan Marek s tím, že právě toto použití způsobuje lidem problémy.

Speciální přísada do svačiny

„Ruce bychom si měli vydesinfikovat také před jídlem - a nyní nastává ten problém. Opravdu máte chuť na chléb s bittrexem? Protože cokoliv, na co člověk takto vydesinfikovanou rukou sáhne, okamžitě dostane opravdu nepříjemnou pachuť. A tak si můžeme říct - dobře, na ruce si koupíme něco “lepšího” a Anti-COVID použijme jinde. Desinfikovat přece musíme všechno, hlavně na úřadech, v obchodech a v dalších veřejných prostorách,“ připouští starosta další možnost využití desinfekce.

Kam s ním?

„Uvažoval jsem o tom, že bych dal desinfekci do obecní samoobsluhy, ale narazil jsem na stejný problém. Opět jídlo a bittrex. Ani tady jsem tedy nepochodil. Řekl jsem si, že rozdáme desinfekci přímo rodinám, jenže jsem zjistil, že ji nepoužívají, protože je “divná”, a koupili si svoji, která v bytě navíc voní.“

Přišel další problém

Co dál s kanystry desinfekce, jejíž dar byl jistě míněn dobře, složení ale podle pana Marka vylučuje její bezproblémové využití? „Už to mám, napadlo mě najednou a byl jsem rád, že jsem pro dar našel využití. Budeme tím omývat nábytek a ty drahé plexisklové přepážky, které jsme kvůli koronaviru nainstalovali! Oddechl jsem si. Vyřešeno. Nebo ne? Postříkat přepážku desinfekcí a otřít - jenže ouha - je to mastné. Proč? Protože desinfekce je pro všestranné použití, a tak kdyby ji přece jen někdo chtěl použít na ruce, je do ní přidaný glycerin,“ svěřil se pan Marek se svým dalším marným pokusem.

Nerad dělám věci bez rozumu

„Já vím, že toto ve většině obcí neřeší. Zkrátka: přijde desinfekce, stočí se do malých lahviček a rozdá po vsi. Je po problému a lidé mají radost, jak se o ně obec stará. To, že desinfekci ve velkém počtu případů nakonec stejně jako u nás nepoužijí a raději si seženou něco jiného, to už je jiná písnička. Já ale nerad dělám věci, které postrádají rozum.

Nechci si jen stěžovat, ale zdá se mi, že se tímto způsobem velmi dobře vyprázdní sklady firmy, která “rozhodně a v žádném případě nepatří předsedovi vlády“. Myslet se při tom vlastně ani nemusí. Všechno se namíchá stejně a navíc se může říct, že jde o univerzálnost. Ještě je to vlastně dobrý skutek, že?

Chápal bych to v prvních dnech, kdy bylo nutné dodat okamžitě co největší množství. Teď už ale v takové situaci nejsme. Opravdu by nebylo možné se zamyslet a začít dodávat dva druhy desinfekce? Jeden pro použití na tělo, který nebude na všem, čeho se člověk po jeho použití dotkne, zanechávat nepříjemnou pachuť, a druhý na povrchy, které opravdu nepotřebují zvláčňovat pokožku glycerolem? Nebylo by to zase tak složité a určitě lépe využitelné. Jen se zamyslet.“

