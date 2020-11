Už je čas: vánoční perníčky si musí po upečení odpočinout. Namíchejte si na ně nejlepší domácí koření

Cukroví na vánoční stůl prostě patří, o tom nemá smysl diskutovat. Podle průzkumů si nejvíce lidí spojuje Vánoce s vanilkovými rohlíčky, v závěsu pak je linecké cukroví, ale perníčky rozhodně nezaostávají. Už jen proto, že si s nimi můžeme skutečně vyhrát a kdo rád zdobí, tady má jedinečnou příležitost se realizovat. Jen to chce perníčky upéct s dostatečným předstihem. Nemusíme se bát - nezkazí se.

Zázvorové koření

Na perníčcích je nejdůležitější koření. Sice si můžeme koupit hotovou směs v obchodě, ale také se můžeme pokusit namíchat si tu nejlepší - svoji vlastní. Jaké druhy budeme potřebovat? Rozhodně se neobejdete bez skořice, ale zapomenout nesmíte ani na muškátový oříšek, zázvor a hřebíček. To je základní čtyřka, bez které se perníčky prostě neobejdou. A pokud se spokojíte “jen” s tímto složením, pak je ideální koření smíchat v poměru 2 dílů mletého zázvoru, 2 dílů mleté skočice a po jednom dílu muškátového oříšku a mletého hřebíčku. Jako základ to bude stačit, pokud si ale budete chtít s chutí slavnostních perníčků opravdu vyhrát, je možné zkusit i mnohem bohatší kombinace…

Pro bohatou chuť

Pro bohatší chuť perníčků použijeme více druhů mletého koření - samozřejmě je ideální mít možnost namlít si koření přímo před upotřebením, ale vystačíme si i s koupeným. Ani tentokrát nezapomeneme na skořici, ke které přidáme stejné množství (například lžičku) mletého nového koření, hřebíčku, badyánu a anýzu. Přibližně polovina tohoto množství pak bude patřit mletému fenyklu, kardamonu, koriandru a muškátovému oříšku. Chuť a vůně perníčků pak bude doslova neodolatelná.

Lžičkový recept

Kompromisem mezi prvními dvěma recepty může být následující postup přípravy koření do perníku. Tentokrát můžeme použít stejné množství od každého koření. Kromě skořice přidáme do nádoby, v níž následně koření důkladně promícháme, také mletý hřebíček, badyán, kardamon, nové koření a stejně jako do prvního receptu také zázvor.

Jak na těsto?

Koření bychom měli připravené, ale jak na těsto? Můžeme zkusit třeba to, z něhož upečené perníčky vydrží opravdu dlouho a provoní celý dům. Jsou také ideální ke zdobení, které můžeme svěřit i dětem, jež si s takovu předvánoční přípravou jistě rády dají práci.

Na přípravu lahodných vánočních perníčků budeme potřebovat 500 gramů hladké mouky, 200 gramů moučkového cukru, 3 celá vejce, 50 gramů másla, 75 gramů medu, 10 gramů jedlé sody, lžíci kakaa a samozřejmě perníkové koření (přibližně tři čajové lžičky). Navíc si připravíme ještě jedno vejce, které poslouží na potření povrchu perníčků.

Upéct a ozdobit

Při pečení perníčků se nikdy nevyplatí spěchat, také proto bývají tím prvním, do čeho se před Vánoci pouštíme. Ze všech ingrediencí tedy připravíme hladké těsto, které ale použijeme až druhý den. Do té doby jej necháme odpočívat v lednici. Před pečením vyválíme těsto na sílu 3 mm a vykrájíme požadované tvary. Můžeme letos zkusit třeba i větší vykrajovátka. Větší perníčky dávají možnost zapojit do zdobení více fantazie a ozvláštní vánoční stůl. Troubu rozpálíme na 180 °C a necháme v ní perníčky přibližně deset minut. Ihned po vytažení je ještě horké potřeme rozšlehaným vejcem. Máme upečeno - teď už jen ozdobit a dobře schovat, jinak do Vánoc určitě nevydrží…

