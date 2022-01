Koberec v sobě ukrývá neuvěřitelné množství špíny a pachů. Vysávání rozhodně nestačí

Ať už doma máte jakékoliv typy koberců, měli byste je vysávat minimálně jednou za týden. Pokud ale máte domácí mazlíčky nebo děti, měli byste vysávat ještě mnohem častěji.

To ale zdaleka není vše. Jednou nebo dvakrát ročně si vaše koberce zaslouží hloubkové čištění, jak uvádí web The Spruce. Prozradíme vám, jak na to.

Zbavte se prachu a usazenin

Prvním krokem hloubkového čištění je vysávání. To, že na vláknech koberce zůstávají nečistoty, totiž způsobuje, že váš interiér nevypadá zrovna nejlépe a koberec navíc zadržuje různé pachy.

Ideální je použití vysavače se silným sáním, který za sebou žádné nečistoty na povrchu koberce nezanechá.

Čištění skvrn

Často se stává, že se nám na koberec něco rozlije nebo nám na něj upadne nějaké jídlo a nevzhledná skvrna je na světě.

Ty je potřeba se snažit vyčistit pomocí bílého hadříku ještě před celkovým čištěním koberce, protože jsou přece jen o něco odolnější. Na skvrny můžete mimo jiné použít i prací gel.

V lahvi se sprejovým uzávěrem smíchejte bílý ocet a vodu v poměru 1:3.

Doporučujeme co největší lahev, jinak totiž při čištění celého koberce budete muset směs neustále doplňovat.

Aplikace čisticí směsi

Postříkejte mixem malou část koberce a nechte ji působit 5 minut. Mezitím si připravte bílý hadřík a kýbl s vodou.

Poté, co uplyne pět minut, začněte hadříkem drhnout dané místo a následně namočte hadřík lehce do vody a snažte se daný kus koberce hadříkem a vodou čistit do té doby, dokud zkrátka nebude zářit čistotou.

Nechte koberec uschnout

Je důležité, abyste před dalším krokem čištění nechali koberec pořádně vyschnout.

Jedlá soda a sůl

Smíchejte jedlou sodu se solí v malém kyblíku a připravte si láhev se sprejovým uzávěrem naplněnou studenou vodou.

Nasypte, nastříkejte a drhněte

Nakonec jen opět postupujte po kouskách, na které nasypete směs jedlé sody a soli, postříkejte směs vodou, aby začala účinkovat, a znovu drhněte dočista.

A voila! Váš koberec bude vypadat, jako byste ho právě koupili.

Zdroj: The Spruce

