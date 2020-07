Se skvrnami na koberci si uměly poradit i naše maminky a babičky. Bez drahé chemie a dokonce téměř bez práce

Ať už máme úplně nový koberec nebo ten, co leží na podlaze, zažil již mnohé, určitě se snažíme ho udržet v co nejlepším stavu. V každém případě se hodí několik dobrých rad, podle kterých se řídily už naše maminky a babičky, a mohou tak potvrdit, že i když se často jedná o jednoduché triky, není nad ně. O co jde?

Máte děti, zvířata a chcete mít i čistý koberec? Je to boj, ale jde to...

“Udělala” se skvrna na koberci? Záměrně uvádíme tento neurčitý způsob vzniku, protože viníka pravděpodobně většinou nezjistíme. Nikdo za nic nemůže, nikdo neví, od čeho může být, nicméně skvrna na koberci je. Co s ní? Jedním z prvních a vyzkoušených receptů je použití prášku do pečiva, který jistě máme všichni doma.

Kypřicí prášek pro všechny případy

Zazněly už i takové názory, že místo v potravinách by měli prášek do pečiva prodávat v drogerii mezi čisticími prostředky. Něco pravdy na tom tvrzení je, protože právě prášek do pečiva je při úklidu často mnohem účinnější než lecjaká drahá moderní chemie. První, co bychom tedy měli zkusit, je jednoduché posypání postiženého místa právě práškem do pečiva. Pokud tak učiníme večer, můžeme se ráno dojít přesvědčit, stal-li se zázrak. A je třeba poznamenat, že ve velkém množství případů se “zázrak” skutečně stane. Pak už stačí prášek vyluxovat a je hotovo.

Ještě jednodušeji...

Stejným způsobem jako prášek do pečiva a v některých případech dokonce účinněji můžeme použít docela obyčejnou kuchyňskou sůl. Nasypat na skvrnu, nechat přes noc působit a ráno vyluxovat. Může být něco ještě jednoduššího?

Zvláštní, ale účinné

Odolnější skvrny pak mohou ustoupit kysanému zelí, z něhož vymačkáme přebytečnou vodu a na skvrnu jej položíme (můžeme pro jistotu nejprve vyzkoušet účinky zelí na místě, které není běžně vidět. Nemělo by se ale stát nic jiného, než že skvrna jednoduše zmizí). Stejně jako v případě prášku do pečiva budeme potřebovat určitou dávku trpělivosti, ale právě ta, jak známo, přináší nejen růže, ale i čistý koberec. A tak druhý den opatrně zelí odstraníme a prohlédneme místo, kde bývala skvrna. V tomto případě ale také ještě vyvětráme, protože jak jistě každý ví, kysané zelí bez jeho speciálního zápachu jednoduše nepořídíme.

Krev vyžaduje rychlý zásah

Řízli jste se a na koberec ukápla kapka krve? Pak je nutné vyhledat hned dvojí rychlou pomoc. Jednak pro poraněnou část těla a pak také pro zašpiněný koberec. Zaschlou krev totiž odstraníme už jen velmi těžko. Zato ta, která ještě zaschnout nestihla, velmi dobře pustí obyčejnou vodou - ale pozor, má to jednu důležitou podmínku: čím bude voda chladnější, tím lépe. Rozhodně se musíme vyvarovat snahy vyčistit skvrnu co nejlépe, a tedy teplou vodou. V případě krve platí pravý opak, teplá voda by nečistotu v koberci naopak zafixovala.

Máte výtvarně nadané děti?

Kdo má nebo měl doma malé děti jistě dobře ví, že se při malování tvořivosti meze nekladou. Nemyslíme, že by se děti hned musely záměrně pustit do výzdoby koberce, ale někdy je zkrátka papír příliš malý na vzletné záměry mladých umělců. A pak je potřeba se s takovým nadělením poprat. Pokud nechceme využívat moderní chemické prostředky, jistě si s fixou poradí citronová šťáva. Staří pár kapek, několik hodin působení a následné otření mokrým hadříkem. V tomto případě je ale dobré vyzkoušet účinky citronové šťávy na “neviditelném” kousku koberce. Každý totiž může na její působení reagovat jinak a my chceme koberec vyčistit a ne zničit.

