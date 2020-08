Venku tropy, houbaři přesto nosí plné koše. Najít se stále dá slušná úroda

Často teploty hodně přes třicet stupňů vybízejí k tomu, aby ráno člověk skočil do vody a ideálně v ní zůstal až do večera. Najdou se však i lidé, kteří i v těchto vedrech vyrážejí do lesa na houby. Že je to nesmysl? V části republiky rozhodně, ovšem stále jsou místa, kde se dají najít doslova plné koše.