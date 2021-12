Zbavte se plísně na stěnách a stropě snadno a rychle. Vše potřebné už nejspíše máte doma

Odstranit plíseň je sice možné, ale je to poměrně náročné, mnohem lepší variantou je tedy vždy vzniku plísně předcházet. Jde to lehce, snačí se řídit několika jednoduchými pravidly.

Pokud vám do domu zatéká, je téměř nemožné vzniku plísně zabránit. Předtím, než do vašich každodenních zvyků implementujete tato pravidla, ujistěte se, že vám do domu neteče a je dobře větraný.

Jedním z nejdůležitějších tipů na to, abyste zabránili vzniku plísně, je nechat dveře koupelny vždy otevřené, pokud si v ní tedy zrovna nedopřáváte sprchu.

Při sprchování nebo koupeli se totiž v koupelně nahromadí velké množství páry, které je potřeba okamžitě vyvětrat, jinak si v koupelně vytváříte ideální prostředí pro tvorbu nejrůznějších druhů plísní.

Pokud máte ve zvyku si dopřávat relaxační vany, které trvají dlouhé hodiny, doporučujeme si do koupelny pořídit odvlhčovač, nebo v místnosti nechat lehce pootevřené okno.

Pokud je ale už příliš pozdě a plíseň na stěně nebo stropě už se u vás v koupelně nebo kdekoliv jinde již objevila, je nutné ji co nejdříve odstranit.

Zamyslete se nad tím, z jakého materiálu chcete plíseň odstraňovat. Pokud se jedná o neporézní materiál, můžete pokračovat s dalšími kroky. Pokud se ale jedná o dřevo nebo materiál jemu podobný, je nutné se o odstranění plísně poradit s expertem. Předtím, než se do odstraňování plísně pustíte, si nezapomeňte pořídit čisticí produkt přímo určený k likvidaci plísní. Pokud jste fanouškem přírodních čisticích prostředků, můžete použít dokonce i bílý ocet, jedlou sodu a peroxid vodíku. K samotnému odstraňování se raději vybavte ochrannými brýlemi, respirátorem a gumovými rukavicemi. Nikdy totiž nevíte, jestli se náhodou nejedná o nebezpečný druh plísně. Nezapoměňte také během toho, co se budete pokoušet danou plíseň odstranit, pořádně vyvětrat. Okno ale otevřete pouze v dané místnosti a zavřete dveře, které vedou do dalších částí vašeho bytu, aby se tam nedostaly plísňové spóry. Pokud je plíseň příliš vysoko, sežeňte si stabilní žebřík nebo stoličku, abyste se k ní dostali blíže. Dbejte ale na bezpečnost, ideálně někoho poproste, aby vám štafle nebo daný kus nábytku při čištění podržel. Nejdříve odstraňte svrchní vrstvu povrchu, na kterém se plíseň nachází. Dále se dané místo snažte vyčistit kartáčem nebo drátěnkou s pomocí čisticího produktu proti plísním. Kartáč vždy po nějaké době drhnutí opláchněte a pokračujte. Vzhledem k tomu, že plísně mají rády vlhko, je nutné poté danou oblast co nejlépe vysušit.

Zdroj: Express

