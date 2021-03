Zkouška nervů a trpělivosti. Několik zaručených triků, jak na plačícího novorozence

Každé dítě je už od narození osobnost a první, čím se na světě projevuje, je právě pláč. Jinak totiž komunikovat neumí a je to tím pádem jediný způsob, jak rodičům dát vědět, že je něco v nepořádku.

Někdy se však může jednat o planý poplach a miminko prostě jenom pláče, aniž by k tomu byl důvod, který by se dal jednoduše vyřešit. Pro rodiče tak začíná ta pravá zkouška trpělivosti. Zachovejte tak chladnou hlavu a zkuste několik zaručených triků, které mohou pomoci, aby vám a vašemu miminku bylo lépe.

Hlad, únava a nepohodlí

Nejčastějšími důvody kritického a hysterického pláče jsou zcela obyčejné problémy, které trápí i dospělého jedince. Pláčem se však projevují jen u málokoho. Nebo jste měli někdy takový hlad, že jste začali ronit slzy?

Právě nedostatek stravy donutí malého človíčka k hlasitému projevu nespokojenosti. Ta se většinou dostavuje i ve chvílích, kdy na vás čeká mokrá plenka nebo malému miminku jednoduše chybí živočišné teplo. Hledání příčin pláče je jedna velká detektivka. Když dítě přebalíte, nakrmíte a ono stále pláče, mohou za tím vším stát střevní potíže.

Nadýmání a koliky totiž nejsou v těchto dnech nic ojedinělého. Ať už je nakonec důvod jakýkoli, utěšte miminko co nejdříve, protože čím delší pláč, tím delší řešení problémů. Triky, které nakonec zvolíte a třeba se vám osvědčí, následně neměňte, protože zvyk je železná košile.

Masáž nožiček a změna prostředí

Jak už bylo řečeno v úvodu, každý novorozenec je specifická osobnost. Na každé miminko platí jiné triky s jinou mírou účinnosti. Nejjednodušší a často také nejefektivnější je záchrana dudlíkem. Nevýživové sání dítě uklidňuje, takže není důvod se tomuto postupu bránit, pokud je plenka čistá a miminko je dostatečně nasyceno.

Účinnost kolébky nelze zanedbat. Už léta je kolébání osvědčenou taktikou zoufalých rodičů a není tomu tak jen pro legraci, nýbrž kvůli tomu, že může opravdu pomoci. Opakování je matka moudrosti a v těchto případech i posel spánku. Pravidelné a jednoduché zvuky či stereotypní melodie také udělají své.

Miminko je z bříška najednou ve velkém neidentifikovatelném prostoru, takže se ho nebojte těsněji zabalit, aby se tento přechod do prostoru uskutečnil co nejcitlivěji. V některých individuálních případech stojí za pokus masáž nožiček nebo změna prostředí. Často si zdlouhavě lámete hlavu nad tím, co je špatně, a ono stačí zhasnout všechna světla a tma vše vyřeší za vás.

Únava matky

Pokud máte pocit, že už jste vyzkoušeli opravdu všechno, a miminko stále pláče, problém může být schován právě v únavě matky. Stres, málo spánku, starosti a bolesti rozhodně k utěšování plačícího novorozence nepomohou. Často se i u miminka může stejně jako u matky objevit traumatická příčina z porodu. V nejhorších případech je nutné požádat o pomoc dětského lékaře, psychoterapeuta nebo psychologa.

Kvůli tomu se rozhodně nemusí nikdo stydět, protože nejpřednější je zdraví miminka a maminky. Společný klid a vyrovnaná symbióza zaručují, že vaše rodina bude moci bez problémů vzkvétat a vám nezbude nic jiného než radost z toho, jak váš krásný potomek pomalu roste.

