Znamení zvěrokruhu: Víte, proč se vám kvůli maličkostem vaří krev v žilách?

Beran

Nejste ten typ, který by se neozval, pokud se mu něco nelíbí. Rozhodně nemůžete vystát, když vás vaši přátele vynechají ze společných plánů. Vstávání v 5 ráno a výšlap na nějaký kopec byste asi stejně odmítla, ale měli by se vás alespoň zeptat!

Býk

Možná jste vyspělejší než většina vašich přátel, ale zato umíte být pořádně tvrdohlavá. Když je něco vaše, tak od toho musí dát všichni ruce pryč! Zvlášť pokud jde o vaši drahou polovičku. Kdyby váš přítel stále sledoval svou ex na Instagramu, tak by si vaši reakci za rámeček rozhodně nedal.

Blíženci

Všechno si velmi dobře promýšlíte. Ráda věci sledujete ze všech možných úhlů pohledu. Je tu ale jedna situace, kdy můžete i vy ztratit hlavu. Nesnášíte ignorantní lidi, kteří si bez rozmyslu prosazují nějaký svůj hloupý názor. To ať si zkouší na někoho jiného.

Rak

Jste velmi emotivní. Leccos vás dokáže rozhodit, ale už jste se v některých případech naučila zachovat si chladnou hlavu. Jsou tu ale i situace, kde už ani přetvářka nepomůže. Když se s přáteli vydáte ven a oni pozvou i někoho, koho nemáte ráda, jásat vás neuvidí. Udělali to naschvál? Snažili se vás snad vytočit? Podařilo se.

Lev

Jste neuvěřitelne loajální jak k přátelům, tak i v romantických vztazích. Někdy se vám to ale nevyplácí. Jak se tak říká, za dobrotu, na žebrotu. Vyžadujete stejnou loajalitu i od ostatních a když ji nedostanete nebo si vaši loajality někdo neváží, tak to jen tak nepřejdete. Najednou nevíte, jestli je vůbec dobrý nápad někomu věřit...

Panna

Předstíráte, že vám na ničem nezáleží, ale opak je pravdou. Ve skutečnosti vám záleží úplně na všem. Přemýšlíte o každém detailu vašeho života. Pokud jste se s někým rozdělila o kousek dortu a on s vámi ne, může vám to zkazit celý den.

Váhy

Všichni ví, že jste ten nejmilejší člověk široko daleko. To poslední, co byste chtěla, je se s někým hádat. Nejste ani velkou fanynkou jakékoliv konfrontace. Když ale někomu doporučíte film, který milujete, čekáte přinejmenším děkovný dopis. Pokud by z něj nebyl nadšený nebo by se mu, nedejbože, nelíbil, asi byste to nerozdýchala.

Štír

Jste královnou manipulace. Někteří lidé na to zkrátka mají zvláštní talent. Čekáte tedy, že bude všechno po vašem. Nemůžete vystát ani sebemenší známku neúcty k vaší osobě. Pokud vás někdo pomlouval za vašimi zády, měl by se mít raději na pozoru.

Střelec

Jste známá pro svůj skvělý smysl pro humor a vtipné narážky. Umíte skvěle okomentovat naprosto cokoliv. Lidé by si ale raději měli dvakrát rozmyslet, pokud chtějí to samé udělat vám. Pokud si z vás někdo udělá srandu pod vaší fotkou na facebooku, už nejspíš nikdy žádnou další neuvidí. Odeberete si ho totiž z přátel. Takhle se to dělá!

Kozoroh

Předstíráte, že vám nikdy nic nevadí, ale opak je pravdou. Vadí vám skoro všechno. Jakým tónem to řekl? Myslí to vážně, nebo ne? Všechno analyzujete a rozhodně nestrpíte, když vám někdo zruší plány. Má být rád, že jste si na něj vůbec udělala čas.

Vodnář

Jste velmi emotivní, každý to o vás ví, už se to ani nesnažíte skrývat. To ale neznamená, že byste se za sebe nedokázala postavit. Váš největší strach je, že někdo slízne smetanu za vaši tvrdou dřinu. Vymyslela jste, kam vyrazit s partou, ale pochválili za to někoho jiného? Vypadá to, že se nakonec nikam nepojede.

Ryby

Jste velmi citlivá a ve společnosti jste spíše tichá. Neznamená to ale, že nevíte, co se děje kolem. Tiše pozorujete všechno, co se šustne. Nesnesete, když si z vás někdo dělá blázny. Neodepsal vám, ale vy vidíte, jak je online? Tak ten to má spočítané.

Zdroj: Cosmopolitan

