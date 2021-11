Tajemství vynikajících voňavých a okamžitě měkkých perníčků je v poměru surovin. Jak na ně?

Jestli se vám zdá, že je letos všechno ztraceno, protože advent je za dveřmi a touhle dobou už by měly perníčky někde v krabici pomalu měknout, aby to do Štědrého dne určitě stilhly, přestaňte se stresovat a raději si uvařte dobrou kávu nebo nalijte skleničku vína - to podle nálady a preferencí. I na perníčky, tuhle zkoušku každé hospodyně, je ještě čas. Vždyť existují recepty, které ten dlouhý čas zkrátí na minimum, tedy recepty, podle nichž se povede cukroví, jež je možné konzumovat hned, bez napínavého čekání. Jak na to?

Z trouby na talíř

Tenhle vyzkoušený, ale mnohými opomíjený recept zvládnou všichni, i ti méně zkušení. Není o mnoho jiný než ostatní, ale poměr surovin je v něm tak dobře vyvážený, že se perníčky dají konzumovat hned po vytažení z trouby, druhý den, za týden - zkrátka kdykoliv. Doporučuje se tedy pustit se do nich až těsně před Vánoci, aby jich alespoň pár zbylo na slavnostní tabuli.

Jen pár ingrediencí

Na vláčné těsto budeme potřebovat 400 g přesáté hladké mouky, dvě vajíčka, 140 gramů moučkového cukru (dáme pozor, aby v něm nebyly žádné hrudky), 50 gramů mírně změklého másla a samozřejmě také 2 vrchovaté lžíce kvalitního medu, ideálně od včelaře, kterého dobře známe. Možná se to nezdá, ale právě kvalita medu je pro chuť perníčků rozhodující.

Dále musí do těsta přijít 1 lžička jedlé sody a samozřejmě také perníkové koření. Nemá smysl trápit se s jednotlivými druhy, v obchodech jsou k dostání už namíchané směsi. Zase je i v tomto případě ale vhodnější zajít si do specializovaného obchůdku. V případě nouze ale dobře poslouží i kvalitnější sáček ze supermarketu.

Všechno smíchat, robot pomůže

Suroviny máme pohromadě a můžeme se pustit do přípravy těsta. Není v tom žádný háček, všechno je zkrátka potřeba důkladně smíchat, těžší práci můžeme nechat na kuchyňského robota. Hotové těsto je vláčné, dobře se rozvaluje a netrhá se. Takto vypracované těsto pak zabalíme alespoň na chvíli do fólie a necháme odpočinout, zatímco si budeme připravovat podmínky pro další práci.



Předně je třeba nechat si rozehřát troubu přibližně na 160 °C (s ohledem na vlastní zkušenosti s každou troubou), připravit žloutek na potření perníčků, které je nutné takto ošetřit okamžitě po vyjmutí z trouby, tedy ještě horké. Připravíme si také plechy, které pro jistotu vyložíme pečicím papírem nebo moderní silikonovou podložkou. Máme připraveno, nic nebrání v dalších krocích.

Upéct a ozdobit - pokud to stihneme

V tuto chvíli už můžeme začít se samotným pečením. Těsto vyválíme na přibližně půlcentimetrovou placku, vykrájíme požadované tvary, rozložíme na plech a to všechno vložíme do rozehřáté trouby přibližně na 10 minut. Po této době hotové perníčky vytáhneme, potřeme žloutkem, sundáme z horkého plechu a na rovné podložce necháme vychladnout. Kdo to stačí ještě před tím, než se do nich rodina pustí, má teď ideální příležitost v krásně vonící kuchyni popustit uzdu vlastní fantazii při vánočním zdobení.

