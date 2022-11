Ježci potřebují naši pomoc! Jak na to prozradila hlavní ošetřovatelka záchranné stanice

Ježků se právě před zimou do záchranných stanic dostává nejvíce, v nebezpečí jsou ale neustále.

„Do naší záchranné stanice se těch ježků dostává opravdu hodně, důvody se ale liší. Často jde o to, že je ten ježek zraněný, což je případ zhruba 20 až 30 % ježků, kteří se k nám dostanou. To je vlastně celoroční problém, kromě zimy, kdy hibernují. Hrozí jim nebezpečí především od aut, strunových sekaček a psů, někdy se ale zraní také při pádu. V létě jde zejména o osiřelá mláďata, to s těmi zraněními ale často souvisí. Když se něco stane samici ježka, tak se poté často najdou ta osiřelá mláďata. Teď na podzim je největším problémem, že se ti ježci potřebují pořádně vykrmit na zimu, aby přežili zimu v zimním spánku; z různých důvodů to někdy prostě nezvládají,“ uvedla pro Čtidoma.cz hlavní ošetřovatelka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D.

Podle specialistky může být na vině mimo jiné i úbytek hmyzu, který je pro ježky, kteří patří do řádu hmyzožravců, hlavním zdrojem potravy.

Můžeme pomoci dokonce i volně žijícím ježkům, kteří nejsou nijak zranění, a to právě s vykrmením na zimu. Hmyz mohou ježkům totiž nahradit granule i konzervy pro kočky nebo pro malá plemena psů. Pokud si tedy všimnete, že na vaši zahradu čas od času v noci zavítá tento malý druh savce, rozmístěte na okraj zahrady malé mističky s krmením. Ježci vám budou vděční.

Co dělat, když na zahradě objevíme ježka ve dne?

Zcela jiná situace ale nastává v momentě, kdy ježka na své zahradě nebo kdekoliv jinde objevíte ve dne. To totiž bývá příznakem toho, že s takovým ježkem něco není v pořádku a potřebuje pomoc profesionálů.

„Když venku najdete ježky, tak jim většinou něco je. To, že se ježek venku prochází ve dne, je v podstatě signálem toho, že tomu ježkovi něco je. Buď je takové zvíře vyčerpané nebo nemocné nebo zraněné, tohle často doma lidi sami nevyřeší. Často se nám stává, že nám lidé donesou ježky poté, co je měli nějakou dobu doma a jsou na tom špatně,“ uvedla specialistka.

Poskytnutí první pomoci ježkům v nouzi

V momentě, kdy na zahradě nebo na procházce objevíte ježka za bílého dne, je ideální ho co možná nejdříve odvézt do nejbližší záchranné stanice. Nejdříve je nutné ale takovému zvířeti poskytnout první pomoc. Ježek, který se venku potuluje za dne, je často prochladlý a vyhladovělý, okamžitě bychom tak zvíře měli odnést domů do tepla a nejlépe ježkovi v nouzi nabídnout granule nebo konzervy pro kočky či pro malá plemena psů.

Rozhodně bychom si ale ježka neměli doma nechávat příliš dlouho. Tyto případy totiž někdy končí i uhynutím zvířete. Ihned po poskytnutí pomoci proto kontaktujte nejbližší záchrannou stanici a poraďte se o dalším postupu, případně se ujistěte, že mají v záchranném zařízení pro ježka místo.

„Dokud ten ježek nějak prosperuje, tak mají tendenci si ho nechat a přinesou nám ho často až v momentě, kdy už sami poznají, že je s ním něco špatně. Někdy už je v takovém případě ale pozdě. Ježek je noční živočich, to znamená, že by měl mít ve dne klid, to v té domácnosti ale samozřejmě nejde. Někteří lidé mají tendenci si ho nechat jako domácího mazlíčka, to ale ježek není. Lidi svádí to, jak jsou ježci roztomilí, ale jde o divoké zvíře, které by si na lidi zvykat nemělo,“ vysvětlila Zuzana Pokorná.

Jak můžeme pomoci ježkům v záchranných stanicích?

Zraněným ježkům můžeme pomoci dokonce i v případě, kdy na ně venku nenarazíme. Záchranné stanice totiž potřebují hned několik nezbytností k péči o tyto malé savce, které ale těmto zařízením při zvýšeném počtu ježků rychle dochází.

Pomoci tak můžete i tím, že po předchozí domluvě donesete do Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy nebo do podobného zařízení ve vašem okolí staré noviny, krabice nebo klec pro savce, kterou už nevyužijete. Dále můžete ježkům v nouzi věnovat také granule či konzervy pro kočky nebo pro malá plemena psů.

