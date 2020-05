7 000 let stará kresba je nejstarší na našem území. Vědcům ve výzkumu pomohla radiouhlíková metoda

Na nejstarší kresbu v České republice, která je v Hlavním dómu Kateřinské jeskyně v Moravském krasu, začnou průvodci od pondělí upozorňovat návštěvníky, řekl odborný pracovník Správy jeskyní ČR Petr Zajíček. Vědci o posunutí datace nejstarší kresby v České republice informovali tento týden. Mohutný kámen s černými čarami je sice z hlavní trasy běžně k vidění, dosud ale zůstával bez většího povšimnutí.

Čáry na mozku

Černé čáry jsou k vidění na mohutném kameni, kterému se přezdívá kvůli jeho vrásčitému povrchu Mozek. Čarami byl patrně umělecky dotvořen coby kultovní kámen v době kamenné. Dosavadní rekord držela malba také z této jeskyně, která je podle laboratorních analýz stará 6 200 let. Čáry na "Mozku" jsou ale staré 7 000 let.

Nevědeli, jak je kresba vzácná

„Návštěvníci mohou kámen o rozměrech zhruba dva krát metr vidět při zpáteční cestě. Když se znovu dostanou do Hlavního dómu, je po levé straně. Od trasy leží necelých pět metrů. Dosud se nevědělo, že kresba na něm je tak stará, nijak se na něj proto neupozorňovalo,“ uvedl Zajíček. Nejstarší kresbu v Česku tak už teoreticky mohly vidět desetitisíce lidí, aniž by o tom dotyční věděli. „Ony ty čáry ale vidět úplně nejsou, jen když se na ně zaměříte,“ uvedl Zajíček.

Průvodci na kresbu upozorní

Jeskyně byla kvůli opatřením proti šíření nového typu koronaviru uzavřená, znovu otevře v pondělí, kdy průvodci začnou na kresbu upozorňovat. „Trvale osvětlená asi nebude, ale průvodce na ni upozorní a začne na ni také směrovat baterku,“ uvedl Zajíček.

Pomohla radiouhlíková metoda

V Kateřinské jeskyni je několik maleb, a to od období pravěku, kdy vstup do ní obývali lovci a později pastevci, jimž Hlavní dóm zřejmě sloužil jako svatyně, až po 18. století, kdy už tam lidé zanechávali své podpisy. Před rokem nechali odborníci jednu z maleb laboratorně zanalyzovat a zjistili, že je 6 200 let stará. Šlo tehdy o archeologickou senzaci, žádné starší kresby v ČR nebyly do té doby popsány. Ve zkoumání však odborníci z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s kolegy ze Správy jeskyní ČR pokračovali. Dali týmem z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR prozkoumat několik dalších obrazců za využití radiouhlíkové metody C14. Mezi nimi byla kresba právě i z "Mozku".

