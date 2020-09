Automobiloví veteráni na Letné: Připomínali si 60 let od založení závodu Ralley Vltava. Účast ovlivnil koronavirus

Dnešní akce podle Řepy připomíná dvě výročí, a to 60 let od založení automobilového závodu Ralley Vltava a 55 let od zařazení této soutěže do seriálu mistrovství Evropy. Ralley Vltava se jeho součástí stala v roce 1965 jako první automobilová soutěž v tehdejším Československu. Poprvé se závod jel 25. září 1960. „My to jedeme o něco dřív, protože 25. září bude sice v pátek, ale já jsem chtěl jet co nejdřív, aby pak nebyly nějaké plískanice," vysvětlil Karel Řepa z Autoklubu Ralley Vltava, který patří pod Autoklub ČR.

Vzpomínky na 50. výročí

„Poprvé jsme to konali k 50. výročí zařazení prvního podniku do mistrovství Evropy, to bylo v roce 2015. Jeli jsme to na tři etapy. Mělo to 1050 km," uvedl Řepa. První etapa vedla z Liberce do Prahy, druhá z Prahy přes Písek do Český Budějovic a třetí jela z Budějovic a končila v Plzni. Podruhé se jelo v roce 2017, tehdy se trasa v podstatě zopakovala.

Obavy z koronaviru

Do akce se letos přihlásilo původně 36 aut, nakonec jich dnes odstartovalo 24. „Postupně to odříkali, protože se bojí koronaviru, jsou to lidé vesměs ve věku 75 až 80 let,“ vysvětlil Řepa. Mezi účastníky jsou podle něj dnes i tři závodníci z původní Ralley Vltava. Asi tři přihlášení podle Řepy závod vzdali z technických důvodů, protože se jim po zimě nepodařilo spolehlivě zprovoznit automobil. Nejstarší auto, které dnes od muzea vyjelo, je Austin-Healey 3000 z roku 1960.

Letošní trať závodu

Dnešní trať má 206 kilometrů. Po startu od Národního technického muzea vede k Vltavě, přes její mosty a přehrady směrem k jihu. První etapa podle Řepy končí v obci Čím na Příbramsku, která leží nedaleko Slap. Druhá etapa se jede do Kolína a třetí končí zpět v Praze na Letné, kde se pojede ještě slalom.

Průběh závodu

První vozy odstartovaly v 9:00, další ho následovaly v minutových rozestupech. Do cíle by se měly začít vracet zhruba kolem 16:00. Po 19:00 pak budou vyhlášeny výsledky a předána ocenění vítězům. V roce 2015 vyhráli závod se Škodou MB Amálie a Zdeněk Málkovi, kteří podle Řepy jeli několikrát i Ralley Vltava v 60. letech. Druhý ročník připomínkové akce v roce 2017 vyhrál Vlastimil Zeman a Jan Marek v autě SAAB 96 V4.

Nejtěžší závody v Evropě

Rallye Vltava se konala pravidelně do roku 1974. Ve své době patřila podle Řepy mezi nejtěžší závody v Evropě. Její trať například v roce 1966 dosahovala délky až 2552 kilometrů, které bylo třeba zdolat za dva dny a dvě noci jízdou všemi horskými terény kolem celé české kotliny.

