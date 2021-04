Britové se utrhli ze řetězu. Londýn se změnil v obří bar, Prahu čeká to samé

Tancovali do pozdních nočních i brzkých ranních hodin, jak si to kdo chce přebrat. Jakoby heslo londýňanů i návštěvníků britské metropole znělo "půllitr do každé ruky a kdo nepije s námi, pije proti nám". Navzdory chladnému počasí se tvořily dlouhé fronty před bary i restauracemi, "útok" zažívaly i obchody s oblečením, píše deník The Sun.

Hodiny ve frontách s úsměvem na rtech

„Svoboda, svoboda,“ vykřikovali rozdovádění lidé, objímali se a jásali, jako kdyby právě skončila světová válka. „Je to jako Soho devadesátých let,“ řekl pro britský deník manažer mediální komunikace Attila Kulcsa, když sledoval mumraj ve známé londýnské čtvrti. Další skupiny čekaly klidně dvě hodiny ve frontě, aby dostali stůl na Wetherspoons v Exeteru.

Sociální distanc prakticky neexistoval, rozestupy vzaly rychle za své. „Je to velmi slavnostní. Všude panuje nadšená hysterie a lidé jasně ukazují, že omezení skončila,“ doplnil pro The Sun čtyřiapadesátiletý Kulcsa.

Žádosti o dovolené prudce rostly

Obchodníci v Londýně, ale i dalších městech jako Leeds, Newcastle či Manchester si mnuli ruce, miliardy liber létaly vzduchem. Žádosti o dovolené vzrostly od dvacet procent, britové si prostě chtějí nakoupit a touží znovu žít. „12. duben byl nejžádanějším dnem o volno za poslední rok s výjimkou vánočních a velikonočních svátků,“ uvedla společnost BrightHR, která dovolené dlouhodobě sleduje na více než 10 tisících pracovištích.

Premiér Boris Johnson národ vyzval, aby se choval zodpovědně. „Jsem si jistý, že tento den je velkou úlevou pro majitele firem, které byly dlouho zavřené i pro všechny ostatní, protože se vracejí k normálnímu životu. Ale nezapomeňme na hygienu, na čerstvý vzduch a dále se očkujme.“ Johnson dále požádal provozovatele restaurací, hospod a barů, aby zákazníky co nejvíce obsluhovali venku.

Je celkem pravděpodobné, že podobné "šílenství" čeká brzy i Prahu a další česká města. Jakmile vláda uvolní otěže, těžko předpokládat, že si lidé odpustí zábavu a dobré jídlo. Ale ruku na srdce, může se jim někdo divit?

KAM DÁL: Když se močení stává hrozným zážitkem: Analgetika jsou při pálení až poslední možnost, pomůže příroda.