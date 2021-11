Část migrantů dorazí do Česka, může se tak stát už v horizontu týdnů. Začnou vznikat speciální zóny, říká generál Šedivý

Zejména hranice Polska a Běloruska se v posledních dnech stávají velmi výbušnou oblastí. V sobotu večer se dokonce padesát migrantů dostalo na území Polska, když prorazili bariéry. Informovala o tom agentura DPA i polská policie. „Věřím, že tato krize se bude ve své intenzitě postupně snižovat. V dnešních dnech se ale nezdá, že by už dosahovala vrcholu,“ říká pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Jiří Šedivý.

Migranti se u nás snadno ztratí

Není možné předpokládat, že by se poměrně blízký konflikt nedotkl i České republiky. „Mezi českým obyvateli se skupina migrantů bez problémů ztratí. I s ohledem na postupné přitvrzování Německa ve vztahu k jejich odmítání je téměř přirozené, že část z nich bude hledat útočiště u nás,“ má jasno Šedivý.

Podle analýzy organizace Člověk v tísni je v populaci České republiky 5,2 % cizinců oproti Maďarsku, které je ve V4 "druhé za ČR" s pouhými 1,85 %. Každý stát má jiné složení svých menšin. V roce 2020 bylo u nás přibližně stejně Ukrajinců (22,2 %) jako Slováků (21,7 %).

Podle něj bude právě "německý zákaz" v budoucnu znamenat zvýšené riziko nelegálního pobytu migrantů na našem území. „Mohou se dostat do situace, kdy je vysněné Německo nepřijme a ČR je neumí efektivně vyhostit zpět do jejich mateřské země. Postupná kumulace takových skupin u nás může vytvořit podobné tzv. "no-go zóny", jaké známe z Německa nebo Rakouska. Situace se může vyhrotit velmi rychle. Vůbec nemusí jít o roky, ale měsíce, či jen týdny.“

Nelegální průniky narůstají

Pokusy nelegálních průniků na naše území, kdy je cíl Německo, však rapidně stoupají už od začátku letošního roku. Služba cizinecké policie na svém webu uvádí, že v období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 bylo při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky odhaleno celkem 515 osob, kdy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu, a to o 434 osob. Nejvíce bylo zjištěno občanů Afghánistánu (354 osob, tj. 68,7 %), Maroka (50 osob, tj. 9,7 %) a Sýrie (32 osob, tj. 6,0 %).

„Je také možné, že Česko se vzhledem k větší přítomnosti cizinců na našem území a mnohem benevolentnější migrační politice, než uplatňují ostatní státy V4, stává záložní migrační trasou,“ myslí si Šedivý.

„Polsko je Lukašenkem vnímáno jako jeden z největších nepřátel "Běloruska“ – míněno Lukašenkova režimu.“

Bude se stupňovat násilí

Migranti si také často neuvědomují (nebo nemají informace), že v Evropě a konkrétně i v Německu se významně změnila nálada. „Německo se k další vlně migrace staví odmítavě. Problém není, že se padesát migrantů dostane do Polska, to tato země hravě zvládne. Jde o to, že zazněl jasný signál, že bariéry lze překonat. To zákonitě povzbudí další agresivní migranty k pokusům o násilný přechod hranic,“ varuje muž, který z aktivní vojenské služby odešel do civilu v hodnosti armádního generála.

Zároveň také upozorňuje na větší riziko násilí s tím spojené. Možné je podle něj i použití zbraní, ať už úmyslně, nebo jako následek lidského selhání. „Čím větší počet migrantů bude u hranic a čím bude jejich situace horší a blíž k humanitární katastrofě, tím se bude krize prohlubovat. To může logicky vést k násilným činům, včetně sebevražedných útoků – tedy sebeobětování se ve prospěch "komunity migrantů",“ doplňuje Jiří Šedivý.

