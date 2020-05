Češi si koronavirem nenechají zkazit letní dovolenou: Na které země musí zapomenout a kde jsou vítáni?

Chorvatsko

Chorvaté začali z evropských států uvažovat o rozvolňování pro cizince mezi prvními. Podle chorvatského deníku Jutarnij list jsou hranice otevřené již od 9. května. Pokud tedy mají Češi již zarezervovaný pobyt nebo je cílem jejich cesty hospodářská činnost či osobní důvody.

Pokud Češi vlastní v Chorvatsku nějakou nemovitost, pak jim bude vstup do země povolen po předložení dokumentací potvrzující vlastnictví nemovitosti na území Chorvatska či plavidla. Výjimku také dostali ti, kteří by byli pozváni do země nebo by se měli zúčastnit pohřbu.

Mimo jiné se také ruší povinná čtrnáctidenní domácí izolace pro osoby z EU, které do Chorvatska přicestují ze zahraničí. Turisté ovšem musí doržovat hygienciká opatření jako nošení roušky, odstup minimálně 1,5 m a doporučuje se minimálně používat hromadnou dopravu. Češi by si také měli zvyknout používat platební karty a hotovost využívat co nejméně.

Řecko

Co se týká Řecka, tak to pro své obyvatelé otevřelo pláže již 15.května. Vláda tak učinila hlavně z toho důvodu, že na jihu mají dosahovat teploty až 40°C. Otevření pláží ale doprovází přísná hygienická opatření.

Pláže budou s organizovaným provozem pouze 40 lidí na 1000 metrů čtvereční. Vzdálenost mezi slunečníky bude muset být čtyři metry a slunit se mohou pouze dva lidé. Výjimku v totmo případě dostanou rodiny. Na plážích bude zakázán prodej alkoholu a zbytek sortimentu pouze přes výdejní okéno. O letních plážových barech zatím nemůže být řeč. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis 14.května ožnámil, že by zahraniční turisté mohli dostat povolení začátkem července.

Itálie

Itálie patří mezi evropskou zemi, která je pandemií koronaviru nejvíce zasažená. Češi dovolenou v Itálii milují, ale vzhledem k situaci mají prozatím respekt. Itálie si je moc dobře vědoma toho, že značná část příjmů plyne právě z turistů a snaží se udělat maximum. Podle posledních informací by se měly hranice otevřít 3. června. Momentálně se může vycestovat do Itálie jen ve výjimečných případech a lidi čeká povinná 14 denní karanténa. Od začátku června by měli jít do karantény jen ti, kteří přišli do kontaktu s nakaženou osobou.

Německo

Příští týden se bude v Německu konat mezinárodní konferenci o otevírání hranic. Od minulého týdne uvolnilo Německo hraniční kontroly v zemi dochází k pozvolnému rozvolňování. Česká vláda rozhodla o prodloužení kontrol mezi Německem a Českem do 13. června.

Slovensko

Na Slovensku dochází k rozvolňování velmi pomalu a opatrně. Kontroly na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem slovenská strana prodloužila do 27.května. Zatím není jisté, kdy by mělo dojít k uvolnění kontrol na hranicích se Slovenske, ale předběžně se hovoří o polovině června.

Slovinsko

„Letní dovolené na chorvatském pobřeží Jadranu prakticky už nic nebrání“, napsala rakouská tisková agentura APA. Slovinsko oznámilo, že v jejich zemi ofociálně pandemie koronaviru skončila a lidé se tak mohou přijet vesele rekreovat.

KAM DÁL: Epidemioložka Marešová: Testování na COVID-19 je v každé zemi jiné. Počty nakažených a mrtvých se porovnávat nedají