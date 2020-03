Česko bude v karanténě, plán se zřejmě připravuje už od pátku. V Itálii je to celkem drsné

V Česku je 231 potvrzených případů nákazy novým koronavirem, což potvrdil i premiér Andrej Babiš. Ten předpokládá, že večer počet nakažených může přesáhnout 300 a uvažuje se podle něj o karanténě země. Podle našich informací už se o tomto kroku jedná od pátku. Vše musí schválit i krizový štáb, jeho předsedou by měl být náměstek ministra zdravotnictví, epidemiolog Roman Prymula.

Vláda pravděpodobně vyhlásí kvůli dalšímu šíření koronaviru karanténu pro celou Českou republiku. Podle premiéra je důležité, aby lidé chodili jen do práce a z práce domů. Hromadnou dopravu podle něj omezení nečeká, premiér naopak mluvil o jejím posílení ve formě přidání dalších spojů tak, aby nemusel cestovat velký dav lidí.

Jaká už teď platí opatření?

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od soboty jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká. Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.

Podle našich informací, kterou nám už dříve potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje blízké ministerstvu zdravotnictví, už se však o vyhlášení karantény jedná od pátku. Není to tedy úplná novinka, pouze o tom nebyla informována veřejnost.

Lékaři mají omezit prevenci

Vláda v neděli projedná opatření, podle kterého by nemocnice, ambulantní lékaři a stomatologové odložili všechny preventivní výkony i další výkony, které odložit lze. Řekl to Babiš v přadu Partie televize Prima. Chce, aby byly dvě specializované nemocnice s lůžky pro lidi s koronavirem, jedna v Praze, jedna v Brně. "Budeme chtít, aby nemocnice odložily odložitelné výkony. Potřebujeme, aby ty nemocnice se soustředily jenom na koronavir." Týká se to i ambulantních lékařů a zubařů, dodal.

Největší část nakažených je ve věku od 25 do 54 let. Počet nakažených seniorů nad 65 let je vyšší než počet nemocných dětí. Testováno zatím bylo přes 4000 lidí. V sobotu bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje. Výrazněji přitom stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Jak je to v Itálii?

Nejtvrdší opatření v celé Evropě jsou zatím v Itálii. Tam počet nakažených neustále stoupá, do služby jsou povoláváni i lékaři v důchodu. Celá země se stala tzv. červenou zónou, nikdo nesmí tam ani pryč, ale také Italové jsou omezeni. Kdo se například cestovat mezi jednotlivými provinciemi, musí mít speciální potvrzení, jinak vás čeká přísná pokuta.

Obchody a zásobování funguje bez problémů, stejně jako lékárny. Jen lidé musí udržovat odtup 1,5 metrů, dovnitř jsou pouštěni jen v malých skupinách. Jde v podstatě o takové domácí vězení jen s tím rozdílem, že můžete jít na krátkou procházku nebo vyvenčit domácího mazlíčka. Ovšem jen v blízkosti domu či bytu. Zda i Česko budou čekat taková opatření se zřejmě dozvíme v neděli večer.

Kadeřnictví se zavírají také. Respirátorů bylo rozvezeno méně, než slíbil ministr Vojtěch.