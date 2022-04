Děkan VŠE Ševčík věří Putinovi a radí Trikoloře. Studenti k jeho volbě mlčí, starosta Novotný ví proč: Je v tom strach

Akademický senát VŠE neměl při volbě možnost výběru z několika kandidátů. Ekonom a politik Miroslav Ševčík se o prestižní post ucházel sám a byl zvolen všemi devíti hlasy. Nejen tato jednota napříč akademickým orgánem vyvolala přinejmenším znepokojení. Moderátor České televize a pedagog na FSV UK Jakub Železný se k výsledku volby děkana vyjádřil na twitteru: „Dostat cenu IVK, spoluzaložit @volimtrikoloru, jezdit neoprávněně s majákem, hájit kágébáckého vraha Putina=užívat skutečných i domnělých svobod, byť je coby člen komunistické strany před r.’89 úplně nastolit nepomohl. I akademická svoboda je důležitá. I svoboda myslet si své. J.“

Dostat cenu IVK, spoluzaložit @volimtrikoloru, jezdit neoprávněně s majákem, hájit kágébáckého vraha Putina=užívat skutečných i domnělých svobod, byť je coby člen komunistické strany před r.’89 úplně nastolit nepomohl. I akademická svoboda je důležitá. I svoboda myslet si své. J. pic.twitter.com/AAaEFzQ7C7 — Jakub Železný (@JakubZelezny) April 20, 2022

Děkan "koště"

Ševčík vedl fakultu VŠE již mezi roky 2010 až 2018 a už tehdy probíhaly na pražské škole prostesty studentů. Server hn.cz k tomu uvádí: „Kritizovaná byla třeba přednáška mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Už v roce 2013 se studenti a vyučující se Ševčíkem dohadovali o stylu, jakým fakultu vede. Měl jednat netransparentně, instituci zevnitř rozkládat, zbavovat se kvalitních vyučujících a šikanovat ty, kteří se mu postavili.“

Do letošního roku působil ekonom a také expert politického hnutí Trikolóra Ševčík na VŠE jako proděkan, od července nahradí Zdeňka Chytila, který po něm děkanát v roce 2018 převzal. Proč neměl Ševčík v letošní volbě protikandidáta? „Každý ví, co fakultě věnuji.“ Co si za tímto stručným prohlášením představit? Starosta Řeporyjí a kontroverzní politik ODS Pavel Novotný si nebere servítky. Nedávno se dostal do křížku s předsedkyní hnutí Trikolóra v televizním vysílání CNN Prima News, kdy Zuzanu Majerovou Zahradníkovou v přímém přenosu debaty označil za koště. A stejně nazval na svém twitteru i Ševčíka: „Jednou to přijít nemuselo. První porevoluční děkan z řad košťat.“

mluví o tendenčních přednáčkách, dementních hostech, pouští tiskovky SPD, dezinfo o vakcínách. Nikoho to nezajímá. Stávka hned v reakci je nemožná a přitom to je jediná šance. "Bude to dělat a učit tam dokud neumře"



Výborná atmosféra, musím říct. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) April 20, 2022

Ve vláknu Novotný pokračuje směrem k Ševčíkovi velmi ostře slovy studenta fakulty, který mu údajně sedí v kanceláři: „sedí mi v kanceláři student/studentka Národohospodářské fakulty. Mluví o strachu. Nechci psát proč, vedla by stopa, ale bojí se Ševčíka. Všichni tam. Mstivá svině. Je to strašně smutný. "Všichni se ho bojí, lhář a manipulátor... Ovlivňuje stovky studentů, to je to nejhorší.." ech“. Hn.cz uvádí z pozice studentů fakulty jiné zkušenosti: „Mezi současnými studenty VŠE se o Ševčíkovi zpravidla nemluví ve zlém. Podle čtyřiadvacetileté Lucie Š. je nápomocný, když je třeba, podle absolventů dokáže zařídit různé stáže. Jako nit se mezi absolventy i studenty prolíná jen slovo „loajalita“, a pokud se proti Ševčíkovi nevystupuje, problémy nejsou.“

Kde je pravda? Pavel Novotný na twitteru dodává, že "jeho" student mluví „o tendenčních přednáčkách, dementních hostech, pouští tiskovky SPD, dezinfo o vakcínách. Nikoho to nezajímá. Stávka hned v reakci je nemožná a přitom to je jediná šance.“ A opravdu - žádná demonstrace se na fakultě vzápětí po zveřejnění výsledků volby děkana ani druhý nekonala, navíc sám Miroslav Ševčík k tématu jasně pro hn.cz řekl: „Otevřeně mi teď žádný student neřekl, že by měl s mojí kandidaturou problém. Kdyby někdo takový přišel, tak mu samozřejmě dotazy zodpovím.“

Že má Ševčík pod palcem senát, mě nepřekvapuje, ale že jsem nezaznamenal žádné negativní reakce studentů VŠE na tuhle špínu, to mi hlava nebere. pic.twitter.com/Ur8EFe0S4q — Laureát (@zazasluhy) April 20, 2022

Vroubky pana děkana

Je vhodné, aby vedl takoto významnou fakultu člověk, který se nedávno vyjádřil tak, že více věří ruskému prezidentu Vladimíru Putinovi než šéfovi BIS Michalu Koudelkovi? Není Ševčíkova významná pozice v politické hnutí Trikolóra v nesouladu s akademickými svobodami? Třeba jen proto, že toto politické uskupení otevřeně neodsuzuje Ruskou agresi na Ukrajině a ve svých komentářích se staví spíše na stranu Ruska? Uživatel twitteru @pawluscha_nowotny k tomu napsal: „Na fakultě jsem ho osobně zažil, studoval jsem ji. Je to přesně ten mocichtivý typ, kterého je třeba – obrazně řečeno – zabít, protože jinak se ho nezbavíte. Je to konjunkturalista s obludnými názory a prý i mizernou znalostí angličtiny. Což je na této fakultě nepochopitelné.“

Na fakultě jsem ho osobně zažil, studoval jsem ji. Je to přesně ten mocichtivý typ, kterého je třeba – obrazně řečeno – zabít, protože jinak se ho nezbavíte. Je to konjunkturalista s obludnými názory a prý i mizernou znalostí angličtiny. Což je na této fakultě nepochopitelné. — pawluscha nowotny (@pawluschaN) April 21, 2022

A je samozřejmě otázkou, zda je v pořádku, aby studenty vedl člověk, který v minulosti z kolony na dálnici D5 odjel v protisměru s použitím modrého majáčku prostorem vytvořeným řidiči pro sanitky. Obhajoval se pak tím, že měl v autě člověka s velmi vážnými zdravotními problémy. Nelze nepřipomenout ani Ševčíkovu aktivitu při členství v KSČ, které se upsal v roce 1984.

Server seznamzpravy.cz k tomu uvedl informace z jeho spisu. Z něj vyplynulo, že Ševčík se na přelomu let 1987 a 1988 na několika konspiračních schůzkách sešel s vojenskou rozvědkou, která ho chtěla využít v zahraničí - konkrétně v Rakousku na Vídeňské univerzitě, kam se Ševčík chystal na stáž z VŠE. Z jejich námluv ale nakonec sešlo - zpravodajci totiž zjistili, že jim Ševčík zatajil emigraci v rodině.

Zdroje: hn.cz, seznamzpravy.cz, twitter.com

KAM DÁL: Otcovská dovolená v roce 2022: Jak o ni požádat, kolik vám vyplatí a jak je dlouhá?