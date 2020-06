Demonstrace proti vládě s rouškami a na značkách předčila očekávání organizátorů

Organizátoři i jejich hosté ve svých vystoupeních kritizovali vládu za chyby v krizi kolem pandemie nového koronaviru, vládě ale také vyčítali nedostatečný boj proti suchu nebo střet zájmů Babiše. Lidé také poděkovali předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi za cestu na Tchaj-wan.

Upozorňují na problémy

Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je pořádání demonstrací důležité, protože upozorňuje na problémy a přitahuje pozornost společnosti. Vláda proto několikrát ustoupila a podařilo se zabránit dalšímu zneužívání moci. Pouze demonstrace ale podle něj nestačí a jediným dlouhodobým řešením krize jsou volby. Zdůraznil, že opoziční strany musí ukázat, že mohou přinést pozitivní změnu a může se s nimi počítat. Ze strany opozice to ale podle něj zatím není "žádná sláva". Varoval před tím, že pokud se nic nezmění, sněmovní volby dopadnou podobně jako před třemi lety.

Pro změnu musíme něco udělat

Lidé podle něj mají poukazovat na problémy, jejich řešení ale musí přinést politické strany. „Já bych chtěl slyšet silnou a věrohodnou vizi, chtěl bych vidět nové lidi a osobnosti v politice,“ řekl. Chtěl by také vidět skutečný zájem o problémy všech lidí, a to i těch, kteří volili ANO. Každý podle něj musí pro změnu něco udělat. Vyzval lidi, aby před podzimními senátními a krajskými volbami obešli své známé a přesvědčili je, aby šli volit. Za cíl označil zvýšení účasti o pět procent, což by přineslo 350.000 nových voličů. Rozhodovat se podle něj bude v roce 2021 u sněmovních voleb.

Nezodpovězené otázky

Na počátku demonstrace zástupci spolku přečetli otázky, které podle nich vláda nezodpověděla. Otázky směřují ke kritice nákupu zdravotnických pomůcek, ekonomické pomoci lidem a firmám postiženým opatřeními proti koronaviru, střetu zájmu Babiše nebo podle demonstrantů nedostatečnému boji proti suchu. Vláda podle organizátorů selhává na mnoha úrovních.

Demonstrace s rozestupy

Pořadatelé nechtěli odhadovat počet účastníků. Podle Mináře byla přední část náměstí plná, kolik lidí ale přišlo, nedokázal odhadnout. Bylo to podle něj přes 1500. Lidé postávali na většině plochy Staroměstského náměstí, část byla i v přilehlých ulicích. Udržovali ale mezi sebou větší rozestupy. Minář poznamenal, že účast byla daleko větší, než organizátoři plánovali. Poukázal na to, že akce měla být původně omezena na 500 lidí, což byl limit stanovený nařízením ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale dnes odpoledne povolil větší demonstrace. Pořadatelé dnešního protestu to označili za své vítězství, protože proti původnímu nařízení chtěli podat správní žalobu. Zároveň se ale pozastavili nad tím, že rozhodnutí přišlo pouze tři hodiny před začátkem demonstrace.

Na značky!

Pořadatelé vyzývali demonstranty, aby měli nasazené roušky a stáli na značkách, které předem na náměstí namalovali. Chtěli tak docílit předepsaných rozestupů mezi lidmi. Lidé většinou rozestupy dodržovali. K dispozici byly také stojany s dezinfekcí.

Na pódiu organizátoři umístili transparent s nápisem Zastavme rozklad demokracie. Na protestu vystoupila například operní pěvkyně Dagmar Pecková, lékař Michal Šotola nebo starostka Peček Alena Švejnohová. Někteří lidé s sebou přinesli české vlajky i vlajky EU. Nechyběla ale také vlajka Tchaj-wanu. Část demonstrantů přinesla transparenty.

Protesty se podle organizátorů dnes konaly na 167 místech. Lidé se sešli třeba v Ostravě, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci či v Opavě.

