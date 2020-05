Do restaurace můžete, na farmářském trhu se ale neobčerstvíte. Podle organizátorů nelogická diskriminace

Život v Česku se pomalu vrací do běžných kolejí. Otevřena je většina obchodů, lidé mohou opět například ke kadeřníkovi nebo do restaurace. Některé restrikce ale stále platí. Například najíst se na farmářských trzích stále možné není. Organizátoři trhů se proti vládnímu nařízení ohrazují a považují ho za diskriminační.

Život v Česku se pomalu vrací do běžných kolejí. Otevřena je většina obchodů, lidé mohou opět například ke kadeřníkovi nebo do restaurace. Některé restrikce ale stále platí. Například najíst se na farmářských trzích stále možné není. Organizátoři trhů se proti vládnímu nařízení ohrazují a považují ho za diskriminační.

Konání farmářských trhů bylo v Česku obnoveno 20. dubna. Od 11. května jsou otevřeny restaurační zahrádky, k tomuto datu se na farmářské trhy vrátilo občerstvení, to ale po týdnu dostalo stopku. „Prodej občerstvení je běžnou a vyhledávanou součástí farmářských trhů, proto jsme se jako organizátoři upínali k datu 11. května, kdy vláda povolila konzumaci potravin a nápojů v restauračních zahrádkách. Vzhledem k tomu, že jsme dodrželi stejná bezpečnostní opatření jako provozovatelé zahrádek, měli jsme za to, že občerstvení součástí trhů být může,“ měl jasno Jiří Sedláček, předseda Asociace farmářských tržišť České republiky.

Jenže se spletl. „Po týdnu fungování nás telefonicky upozornili pracovníci Krajské hygienické stanice na podnět Ministerstva zdravotnictví, že občerstvení na farmářských trzích být nesmí. Prodej jídla a pití určeného k okamžité konzumaci jsme tak museli dočasně ukončit.“

Je to absurdní zákaz

Důvod zákazu prodeje občerstvení organizátoři nechápou, zároveň nevědí, do kdy zákaz platí. „Zákaz považuji za jednoznačnou diskriminaci. Pokud jsou od 11. května otevřeny restaurační zahrádky, kde je povolena konzumace nápojů a jídla, a pokud se 25. května otevřely všechny gastronomické provozy, je absurdní zakazovat konzumovat potraviny na farmářských trzích. Zákaz platí do odvolání a věříme, že se tak, i na základě dopisu adresovaného ministru zdravotnictví, stane co nejdříve,“ uvedl Sedláček.

Jako absurdní vnímají zákaz nejen organizátoři, ale i prodejci. „Pravidelně se účastníme farmářských trhů na náplavce a na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zejména tam byla absurdita zákazu prodeje občerstvení velmi patrná. Náměstí je obklopeno restauracemi, které ještě v době, kdy byly jejich zahrádky zavřené, prodávaly jídlo určené k okamžité konzumaci z okénka, lidé pak seděli v parku přímo u trhů, kde si dělali piknik. My museli prodávat studené balené jídlo v plastových vaničkách - spotřebovali jsme strašné množství obalového materiálu, kvůli balení se zvedla časová náročnost a tím samozřejmě i náklady. Rozdíl mezi konzumací jídla v restaurační zahrádce, parku nebo na farmářském trhu nevidím,“ popsal Tomáš Vobořil, majitel restaurací Podolka.

Roušky nebo ne?

Proč je zakázáno občerstvení právě na trzích, organizátoři farmářských trhů neznají. Nejasností je ale víc – zmatek je například v tom, zda návštěvníci farmářských trhů musejí mít roušku, nebo ne. Z nařízení, které vláda vydala 18. května a platí od 25. května do odvolání, explicitně logicky vyplývá, že by návštěvníci farmářských trhů měli roušky nosit, nikde to ale nebylo přesně definováno.

„Od 25. května se mohou lidé při dodržení dvoumetrových rozestupů venku pohybovat bez roušek. Na velkých trzích, jako je Náplavka, je ale dodržení dvoumetrového odstupu v některých místech problematické, tam by tedy zákazníci roušky ještě mít měli. Naopak na menších trzích, jako je Kubáň nebo Heřmaňák, není s dvoumetrovými odstupy problém, tam by tedy zákazníci podle aktuálního nařízení už v rouškách být nemuseli, zda ale pro farmářské trhy neplatí i v tomto ohledu nějaká výjimka, nevíme,“ uzavřel Jiří Sedláček.

KAM DÁL: Panuje legislativní chaos, starostové jsou v kleštích. Vláda nám všem bere peníze, ale nemá plán.