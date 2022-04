Doktorka, kterou žaluje prezident Zeman, určila Putinovu diagnózu. Dožije se ruský vládce letošních Vánoc?

Slavná ruská armáda měla mít během tří dnů od prvního ataku 24. února pod kontrolou hlavní město Ukrajiny. Následovat mělo definitivní obsazení Doněcké a Luhanské oblasti a postupné dobývání dalšího území. Přičemž se očekávalo, že se Ukrajinci velmi brzy vzdají bez boje. Tak viděl ideální scénář Kreml, potažmo jeho vůdce Vladimír Putin.

Po dvou měsících barbarského řádění jeho zoufalých bojovníků se může pochlubit dobytím 42 vesnic. V nich dokázali brutálně zdecimovat civilisty a ukrást jim soukromý majetek. Vítězství je Rusko nejblíže pouze v Mariupolu, ale stateční vojácí z jednotky Azov se nevzdávají, i když již týdny nemají téměř ani co jíst.

Vladimír Putin by mohl být svým neúspěšným vojenským tažením světu pro smích, kdyby ovšem s prstem na červeném tlačítku neměl vliv na to, jak bude Evropa potažmo celá Země fungovat. Jak dlouho ještě? Bývalá ministryně pro lidská práva, významná psychiatrička a politická psychoanalytička Džamila Stehlíková nevidí Putinovu budoucnost růžově. Tak, jako již v loňském roce určila podle dostupných symptomů a analýzy chování zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana, rozebrala ze zdravotního hlediska poslední video s Vladimírem Putinem, které Kreml zveřejnil na svém webu kremlin.ru. Co lékařka Stehlíková odhalila?

„Putin má tachypnoe (zrychlené dýchání, až 27 dechů za min), a to nejspíše kvůli útlaku dýchacích cest rostoucím nádorem štítné žlázy, svědčí o tom i pokašlávání a ochraptělost. Dekompresi dýchacích cest zajišťují kortikosteroidy. Ukrajinu chce na náhrobek...“ uvedla na svém twitteru Džamila Stehlíková. Dá se jejímu odbornému úsudku věřit, když ji za její tvrzení Zeman žaluje? Může být vůbec odhad zdravotního stavu Putina z videonahrávky opravdu validní? A pustil by Kreml, tvůrce propracovaných hoaxů, do světa video, z něhož by se dalo odhadnout, že na tom není velký vůdce vůbec dobře? I ten nejlepší profesionál se někdy utne. A snaha dokázat, že je generál Šojgu naživu a ve formě, možná nechtěně odvedla pozornost vycvičených kremelských dezinformátorů od samotného Putina.

Už porovnání dvou fotografií, které od sebe dělí pouze dva měsíce, dává tušit, že Vladimír Vladimírovič není v té nejlepší formě. A lze si jen těžko představit, že by v současné době zvládnul ubruslit hokejový zápas se svým běloruským přítelem Lukašenkem, natož se třeba na oři prohánět chladnou tajgou. Stojí za Putinovo proměnou opravdu vážné onkologické onemocnění?

Stehlíkové diagnózu samozřejmě nelze ověřit, lze pouze předpokládat, že s ohledem na své letité lékařské zkušenosti má schopnost vidět a pojmenovat jasněji to, co laik vnímá maximálně jako divné. „Proč Putin zchátral skokově? (Foto 22.2.2022 a 21.4.2022). Záda jsou v háji,je schvácený korzetem a Parkinsonem,celý oteklý, metabolický rozvracený,nadopovaný jako Brežněv. Dávky kortikosteroidů rostou, nádor také. Paranoik v posledním tažení se sápe po věčné slávě. Bude zatracen...“ uvedla v dalším tweetu v souvislosti se zveřejněnými aktuálními obrázky z Kremlu Džamila Stehlíková.

Stavu ruského prezidenta si samozřejmě všímají i ve světě. Nezřídka jeho stav komentují na sítích jako zvláštní především kvůli tomu, že se za celých 13 minut záznamu téměř nepohnul. Putin se během rozhovoru se svým generálem urputně držel pravou rukou hrany stolu, skákaly mu nohy a je evidentní, že jeho záda držela nějaká podpora.

Putin didn't change this quite unnatural pose during his 15-minutes meeting with Shoigu. My guess - he is really having serious problems with his back and what some consider to be armor regularly visible under his blazer is probably a corset. pic.twitter.com/R79Opdt8vJ