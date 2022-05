Generál Pavel může doplatit na politické čachry. V cestě na Hrad mu nestojí jen Babiš, ale i vládní pletichy

Prezidentská volba se blíží a stále přibývají noví kandidáti. Podnikatel Tomáš Březina ani bývalý farář Ivo Mareš zřejmě nemají valné šance už proto, že ani jednoho z nich širší veřejnost prakticky nezná. Něco jiného je ovšem případ šéfa odborů Josefa Středuly, který se nechal slyšet, že kandidaturu vážně zvažuje.

„Ano, uvažuji o tom. A pokud o tom uvažuji, tak pouze formou podpory občanů neboli jako občanský kandidát. Podmínkou je, že obhájím pozici v ČMKOS. Nedovedl jsem si představit, že bych kandidoval bez vaší podpory,“ řekl Středula na sjezdu ČMKOS, kde svou pozici skutečně obhájil. Hlavní podmínka ke kandidatuře tak zřejmě byla splněna. Staronový šéf odborů se chce opírat nejen o odboráře, ale i běžné lidi, plánuje také sbírat podpisy.

Poněkud spornou podporu jeho kandidatury projevil Miloš Zeman, který jej označil za svého favorita, a vyzval odboráře, aby svého šéfa přemlouvali. Je otázka, jestli právě nedostal polibek smrti, protože Zemanova přízeň rozhodně není to, co volby vyhrává, spíše naopak. Poněkud překvapivé je, že se kladně ke Středulovi vyjádřil také Miroslav Kalousek.

„Vždycky to byl levičák a chtěl pro ekonomiku neúnosné výhody pro zaměstnance. Nikdy to nebyl komunista, vždycky ctil naše euroatlantické směřování, je demokrat a ctí ústavu. Jeho přátelské a profesní kontakty jsou na Západě, ne v Rusku,“ napsal na Twitteru.

Dovolte reakci na nehezká slova o @JStredula:Vždycky to byl levičák a chtěl pro ekonomiku neúnosné výhody pro zaměstnance. Nikdy to nebyl komunista, vždycky ctil naše euroatlantické směřování, je demokrat a ctí Ústavu.Jeho přátelské a profesní kontakty jsou na Západě,ne v Rusku. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 29, 2022





Koalice stále hledá

Důležitá pro volbu prezidenta bude postoj vládní kolice, která zatím tápe a hledá. „Bude zajímavé sledovat, jak se koalice postaví k volbě prezidenta. Jestli budou místo společného kandidáta, nebo nebudou,“ říká pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. Zatím to ale na nějakou velkou shodu nevypadá. Například staronový šéf KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro Novinky řekl: „Je to ještě daleko. Nechci teď hodnotit, jestli bychom byli ochotni podpořit generála Pavla. Přemýšlíme nad jinými jmény, než je Petr Pavel.“

Koho chtějí křesťanští demokraté hledat? Jejich strana má pět procent, jejich kandidát bude mít těžko víc. Situace je přitom pro Pavla příznivá. „Situace kolem Ukrajiny ohromně nahrává generálovi. Koho jiného chcete mít v takových časech v čele státu? Úplně se to nabízí. Konflikt na Ukrajině neskončí hned, bude to téma na dlouhou dobu, takže pro Pavla je to dobrá situace. Je otázka, jestli bude schopen se domluvit s koalicí a vládou,“ míní Charvát. Vadit by podle něj mohla jen Pavlova komunistická minulost. Koalice přesto podle něj nebude mít příliš na výběr.

„Podle mě brzo zjistí, že zkrátka není nikdo jiný. A otázka je, proč hledat dalšího kandidáta, když už tam spousta kvalitních kandidátů z toho protibabišovského spektra je. To si myslím řada lidí uvědomuje a věřím tomu, že probíhá uvnitř velké dohadování. Oni hlavně potřebují, aby nevyhrál Babiš,“ dodává politolog Charvát. Rozmělňování hlasu mezi kandidáty rozhodně není dobrá strategie, jak toho docílit.

Babiš sází na protivládní voliče

Hnutí ANO v posledních dnech rozjelo rozsáhlou billboardovou kampaň Za Babiše bylo líp, u které ale tvrdí, že se netýká prezidentských voleb, což se nejeví úplně pravděpodobné. Billboardy každopádně potvrzují strategii, kterou Babiš pro možnou prezidentskou volbu zvolil. „Snaží se oslovit všechny lidi, kteří volili proti vládě, jde mu o voliče SPD i voliče mimoparlamentních stran, tedy komunistů, Trikolory, socialistů, Volného bloku a Přísahy. Na tyhle voliče ve své kampani míří,“ uzavírá pro Čtidoma.cz Charvát. Jestli se mu tato taktika vyplatí, není jisté. Každopádně se dá čekat další intenzivní rozdělování společnosti a snaha sjednotit protivládní tábor pod Babišovskou korouhev.

Zdroj: novinky.cz, seznamzpravy.cz

KAM DÁL: Babiš rozjel brutální kampaň, na jaký typ voličů zabírá?