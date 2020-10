Hasiče decimuje koronavirus. Slouží pouze v minimálních stavech

Ve Středočeském kraji je přes 1 100 příslušníků hasičského záchranného sboru. „Jsou zakázány návštěvy na všech našich stanicích. Směny se mezi sebou nepotkávají. Samozřejmostí je dezinfekce u vstupů do budov a také ve všech prostorech,“ řekla řekla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová k zavedeným opatřením.

Ačkoliv slouží nyní hasiči v minimálních početních stavech, bezpečnost obyvatel není ohrožena. Hasiči budou podle Fliegerové vždy připraveni vyjet ke všem hlášeným událostem.

Mají jasné plány

Hasiči mají připravené scénáře pro případ, že by počty nakažených z jejich řad rostly. „Co se scénářů týká, tak to by se řešilo operativně podle situace. Samozřejmě záleží na tom, zda bychom měli například z důvodu karantény vyřazenou z provozu směnu na pobočné, nebo centrální stanici. To se liší minimálními počty sloužících příslušníků,“ řekla Fliegerová.

Ve Středočeském kraji je nyní 33 stanic profesionálních hasičů. "Situace je skutečně složitá i pro nás a často se řeší za pochodu s ohledem na opatření i na aktuální situaci, která se stále mění," uvedla mluvčí.

Problémy mají i záchranáři

Koronavirová pandemie zaměstnává i středočeské záchranáře. Lidé s covidem je častěji volají, i když nemají komplikace. Podle mluvčí středočeské záchranné služby Petry Effenbergerové počet výjezdů meziročně roste, ale nepřibývá jich u vážných případů.

Středočeský kraj zaznamenal za uplynulých 24 hodin rekordní nárůst nových případů nákazy covidem-19. Přibylo 1 694 nemocných, o 98 více, než byl dosavadní rekord. Aktuálně je v regionu 16 271 nemocných, od začátku pandemie zde onemocnělo 26 499 lidí, vyplývá z informací na webu krajské hygienické stanice. S covidem-19 zemřelo 72 lidí, vyléčilo se 10 228 nemocných.

