Kdo jsou hledaní ruští důstojníci? Jeden má metály podepsané od Putina

Identita jedné z hledaných osob Centrálou organizovaného zločinu ČR odpovídá osobě vlastním jménem Colonel Anatoliy Vladimirovich Chepiga, alias Ruslan Boshirov. Tvrdí to investigativní novináři z bellingcat.com, kteří se podíleli na odhalení a rozpletení organizovaného zločinu ve spojitosti s bulharskými obchodníky se zbraněmi a jejich prodejem do Sýrie a na Ukrajinu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Ukrajina opět ve středu zájmu Ruska

Na Ukrajině to mimochodem v těchto dnech vře - Rusko nasměrovalo ke hranici těžkou techniku a manévruje s vojenskými loděmi v Černém moři. Francouzský prezident Emmanuel Macron, německá kancléřka Angela Merkelové a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzvali Rusko, aby stáhlo svá vojska od ukrajinských hranic a poloostrova Krymu. V pátek tam společně odletěli také ministři zahraničí Estonska, Lotyšska a Litvy, aby vyjádřili Kyjevu a jeho administrativně podporu.

Chepiga to na hranicích s Ukrajinou zná velmi dobře. Měl se tam pohybovat koncem roku 2014, právě nedlouho po výbuchu ve Vrběticích na území naší republiky. Byl zapojen také do operací v Čečensku, v Sýrii. Je mu 42 let, narodil se až na hranicích Ruska s Čínou v Amurské oblasti. I při své velmi činorodé vojenské činosti se stihl oženit a zplodit jedno dítě.

Metály v utajení

Je držitelem 20 různých vojenských vyznamenání, například nejvyššího státního vyznamenání Ruska a metálu za boj v Sýrii v roce 2016. Na webu jeho vojenské školy jsou u Chepigových metálů jen strohé záznamy "z dekretu prezidenta", u ostatních oceněných spolužáků bývají dlouhé popisy operací, za něž si své medaile zasloužili. Chepiga tak zřejmě přebíral ocenění v utajení a bez ceremonií. Je totiž i majitelem ocenění Hrdina Ruské federace, a toto vyznamenání předává osobně Vladimir Putin. Je tedy celkem pravděpodobné, že ruský prezident připnul metál na hruď agentovi GRU osobně.

