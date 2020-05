Kulturní centrum na Vltavě má naději. Pomůže smlouva do konce roku?

Pražská městská společnost Trade Centre Praha (TCP) nabídla spolku Dvojka sobě, kterému ke konci května vypověděla smlouvu na provozování Avoid Floating Gallery na lodi na podskalské náplavce, možnost uzavření nové smlouvy do konce roku. Loď by nově provozovala TCP a spolek by si ji pronajímal od ní. Později chce firma na provozovatele vyhlásit otevřené výběrové řízení.

Avoid Floating Gallery je na nefunkční lodi nedaleko železničního mostu od roku 2011, v sezoně tam je bar a pořádají se koncerty, výstavy a další kulturní akce. Výpověď TCP zdůvodnila stížnostmi místních obyvatel a spolků na hlasitou hudební produkci. Provozovatel důvody odmítá, petici na jeho podporu podle spolku podepsalo již asi 5 000 lidí.

Kurátor pražských náplavek Petr Hozman z TCP uvedl, že loď je v majetku firmy Pražská paroplavební společnost a její pronájem spolku skončil před pěti měsíci. Smlouva s TCP, která skončí poslední květnový den, je na pronájem nábřežní hrany. „Aby se mohl zachovat dosavadní provoz alespoň do konce roku, tak přišel návrh , že si loď od Pražské paroplavební společnosti pronajme TCP, ta ji následně pronajme na základě řádné smlouvy spolku Dvojka sobě a později vyhlásí otevřené výběrové řízení," uvedl.

Předseda představenstva TCP Filip Veselý dodal, že návrh podpořily všechny strany pražské koalice, tedy Pirátů, Prahy Sobě i Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN). Do konce roku by podle něj spolek, za předpokladu dodržování pravidel a bez hlasitých hudebních akcí, firmě platil pouze symbolické nájemné. Loď, která je torzem původního parníku Dr. Edvard Beneš uvedeného do provozu v roce 1938, podle firmy čeká na pokračování rekonstrukce, která od roku 1988 nebyla dokončena.

Slavík v reakci na nabídku uvedl, že TCP by měla stáhnout výpověď nábřežní hrany a loď by měla pokračovat ve stávajícím modelu podle původní smlouvy s doplněnými novými parametry pravidel provozu. Podle dopisu TCP se spolek nebrání ani určení zkušebního či přechodného období platnosti nynější smlouvy.

Oblíbené místo

Slavík dodal, že pokud výpověď skutečně vstoupí v platnost, spolek loď uvede do stavu, v jakém ji převzal. Do lodi a programů od roku 2011 spolek podle ředitele investoval 11 milionů korun. „Dále je pak potřeba prostřednictvím soudních znalců ocenit podíl Dvojky sobě na zhodnocení náplavky mezi lety 2007 - 2019. To bude trochu komplikovanější proces, který může podle předběžného odhadu dojít k desítkám milionů Kč," napsal.

Pražské náplavky, hlavně ta na Rašínově nábřeží, jsou zvláště v létě oblíbeným cílem Pražanů i návštěvníků Prahy. Po pravém břehu navíc vede páteřní cyklotrasa A2. Část obyvatel Podskalí si ale dlouhodobě stěžuje na hluk v nočních hodinách. Město předloni zahájilo opravy náplavek, při kterých zrekonstruovalo kobky ve zdech nábřeží. Ty by se letos měly otevřít s novými provozovnami. Magistrát řeší také pravidla pro pronájmy prostranství a konání akcí, které by měly být ohleduplné k místním obyvatelům.

