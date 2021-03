Lékař Jan Hnízdil varuje: Vakcinace je oficiální propaganda. Žít jako dřív nemůžeme, není cesty zpět

“Vakcinace je oficiální propaganda. Je prezentovaná jako jediná šance na život jako dřív. Celá pandemie je však informace o tom, že my už tím životem jako dřív žít nemůžeme. Už není cesty zpět,” vysvětluje na úvod krátkého videa pořízeného v rámci rozhovoru s dokumentaristou Igorem Chaunem pro jeho internetovou televizi GoschaTV1.

Ta se pravidelně věnuje primárně spirituálním, duchovním a esoterickým tématům. Jedna z předních osobností studentské revoluce v roce 1989 však z tohoto krátkého rozhovoru udělala během pár dnů virální video. Jaké jsou další postřehy Jana Hnízdila na současnou pandemii koronaviru?

Problém při výrobě vakcíny

“Až dosud byly všechny vakcíny vyráběny z oslabeného viru či bakterie klidně i deset až patnáct let. Probíhaly desítky testů, desítky zkoušek,” podotýká lékař Jan Hnízdil, který patří k předním propagátorům alternativní komplexní medicíny, která má za úkol řešit podstatu nemoci, nikoliv jen medikálně její důsledky.

“V současnosti jde o nový postup výroby vakcíny. Tzn. RNA nebo vektorová jsou genové vakcíny. Jsou upečené za několik měsíců. Nikdo v současnosti neví, jaké mohou mít tyto vakcíny vedlejší účinky v budoucnosti,” nabízí svůj subjektivní pohled pro televizi GoschaTV1.

“Pokud někdo tvrdí, že to ví, tak lže. To opravdu nikdo neví, takové testy totiž neproběhly,” dodává a celý rozhovor uzavírá s tím, že je nutné zdůraznit dobrovolnost celého procesu očkování za daných podmínek určené zákonem.

Obrovský byznys

“Očkování důsledně individuální. Musí se řešit zdravotní rizika každého jednotlivce, ale také třeba to, jestli už nemoc prodělal,” pokračuje Hnízdil s tím, že se jedná také o velmi dobrou příležitost pro zbohatnutí některých konkrétních lidí. “Je to obrovský byznys. To jsou stovky miliard kvůli vakcíně, kterou bude zavalen celý svět, a z toho pochopitelně pramení i fakt, že na tom chce někdo vydělat,” dodává pro GoschaTV1.

Propagátor celostní a psychosomatické medicíny Jan Hnízdil byl v minulosti i mnohokrát za svoje názory, knihy a poznatky kritizován. Nejznámější konflikt vzešel ze strany Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Tehdejší předseda Vlastislav Chvála se vyjádřil s tím, že jeho poznatky o psychosomatice devalvují tento obor na úroveň amatérského léčitelství.

V roce 2015 byl Janu Hnízdilovi udělen zlatý Bludný balvan, který předává český spolek skeptiků Sisyfos za diskreditaci psychosomatické medicíny v očích laické i odborné veřejnosti.

KAM DÁL: Nejbohatší Afroameričanka nosila v dětství místo šatů pytel od brambor. Oprah málem kandidovala na prezidentku