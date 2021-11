Lékaři došla trpělivost s antivaxery: Celý život do sebe sypete sra*ky plný chemie, tak co máte s tím očkováním?

Klidně prý bude za primitiva, pokud to pomůže zachránit alespoň jeden lidský život. A stejně k tomu podle svých slov nemá daleko. To si pod jadrné sdělení napsal lékař pro Červené Pečky a Ratboř na Kutnohorsku Štěpán Juška. Nechápe odpůrce očkování, nerozumí tomu, proč lidé odmítají vakcínu, když do sebe celý život cpou spoustu chemie.

To je jako všechno zdravý?

„Co máte do p*dele pořád s tím očkováním? Celý život do sebe sypete sra*ky plný chemie, éček a antibiotik, jste tlustí jak jateční prasata, kouříte, chlastáte, jezdíte bezohledně v autě, necháte si napíchat injekce na záda, ani se neptáte, co v tom je, žerete pastu pro koně, co by odčervila celý stádo, souložíte s pochybnýma prostitutkama, připalujete si kůži v solárku, nedodržujete léčebný režim. Na všechny virózy chcete haldu antibiotik, na blbej opar nejlíp antivirotika celkově. To je jako všechno zdravý?“ ptá se Juška.

Lékař upozorňuje lidi, že zdravotníci nejsou jejich sluhy. „Nenapadá vás, že zatímco si sedíte někde v kanclu (nebo jinde) a řešíte pí*oviny, my jsme v těch sra*kách skoro 2 roky a padáme na držku? A lidem ve vašem okolí jde kolikrát o holý život? Pak chodíte otravovat k doktorům. S problémy, které kolikrát ani nesouvisí s vaším zdravotním stavem, jsou nicotné.“

Klidně jména zveřejním na webu

Podle Jušky chybí ohleduplnost a sebereflexe. „Zaměstnáte mě na půl hodiny, že máte nárok na nějakou mastičku na pr*el, co by vás jinak stála 100 korun? Přitom prokouříte a prochlastáte 100x tolik? Mezitím se nedovolá někdo s covidovou pneumonií a může umřít! Že si platíte zdravotní pojištění (což je mimochodem zákonná povinnost), neznamená, že je zdravotnictví krám, kde si vybíráte vše, co chcete zadarmo!“

Lékař také přidává příklad, který ho zřejmě pořádně vytočil. „Paní mi volá, že jí mám jet vyzvednout léky do Kolína, protože děti jsou zrovna v práci (oba samozřejmě autem). To jste se opravdu po*rali? Já už to prostě nehodlám tolerovat. Kdo se bude chovat jako bezohledné prase, toho vyhodím a klidně to celé napíšu na web včetně jmen! Ať vidíte, jaké máte sousedy!“

Lidi s rakovinou nebo mrtvicí vám poděkují

Praktik upozorňuje na to, že v USA hrozí za poškození zdraví žaloby o miliary, takže by tam podle něj do oběhu těžko vypouštěli něco závadného. „A i kdyby – troufám si říct, že na COVID + ostatní nemoci, které se nemůžou řešit kvůli zahlcení špitálu, umře násobně víc lidí! Nejde přeci jen o vás, ale hlavně o ostatní! Že se může někdo nakazit a umřít i přes očkování, ví i už i pomeranč. Že nemoc přenáší i očkovaní, rovněž. Jde ale hlavně o virovou nálož.“

Znovu si pak pomáhá příkladem: „Čím více toho své babičce (nejen) přinesete, tím větší pravděpodobnost, že proletí komínem! Jistě vám poděkují i ti, co nyní trpí jako psi s rozpadlou kyčlí a na opiátech čekají na operace, lidi s rakovinou, kterým se nedostane včasné diagnózy, s mrtvicí, když všechny JIPky budou covidária…“

Lékař nakonec upozornil, že slušně se snažil neočkované přesvědčovat rok o jejich nesmyslném chování. A když to nepomohlo, zvolil ráznější formu.

Zdroj: ordinacepecky.cz

