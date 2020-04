Kdo nám lže? Domovy seniorů mají zoufalý nedostatek téměř všeho, podle ministryně Maláčové nic nechybí

Dle zákona o sociálních službách není žádný rozdíl mezi mezi domovem seniorů, jehož majitelem je kraj nebo jiná právnická osoba. Všichni musí postupovat dle tohoto zákona stejným způsobem. Takže pokud si někdo myslí, že soukromý domov se má postarat sám, jsou alespoň teoreticky nepravdivé (pane premiére Babiši, určitě čtěte dále, abyste příště na tiskových konferencích nemusel lhát).

Maláčové chybí kontakt s realitou

V době pandemie koronaviru je ale praxe naprosto odlišná, na vlastní pěst se musí o zdraví a životy svých klientů prát nejen privátní zařízení, ale i státní. Na pomoc od vlády se spoléhat nedá, je nedostatečná a minimální.

O to víc doslova šokují věty Jany Maláčové z úterní tiskové konference: „Ochranné pomůcky je kapitola, kterou jsme zvládli. Myslím, že už všude bude dostatek ochranných pomůcek. Pevně věřím, že to tak je,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí. Do dnešního dne její slova naplněna nebyla. Vzbuzuje to dojem, že paní Maláčová absolutně nemá kontakt s realitou a řídí svůj resort od stolu bez praktických znalostí situace.

Babiš také netuší, o čem je řeč

„Co se týče prohlášení paní ministryně Maláčové, tak mě doslova pobavilo. Tvrzení, že ve VŠECH domovech seniorů je všeho dost, je opravdu absolutní demagogie,“ kroutil hlavou ředitel Domova seniorů Fénix Miroslav Kocán. „Nemáme roušky, respirátory, ochranné obleky, štíty. Středočeský kraj nám dal 200 kusů párů rukavic a 5 litrů dezinfekce. Na ostatní věci jako nemáme nárok, nebo jak to mám chápat?“

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci 30. března prohlásil, že v majetku kraje je 1 947 domovů seniorů, o jejichž zásobování se mají postarat hejtmani. Dodal, že soukromá zařízení si vše mají řešit po svém. Jak už jsme naznačili výše, není to ze zákona pravda. „Paní Maláčová k problému zřejmě přistupuje stejně jako předseda vlády. Jinak si to, co se děje, nedokážu vysvětlit,“ doplnil Kocán.

Stát jen přikazuje, ale nepomáhá

Podle ředitele horoměřického domova stát dlouhodobě upřednostňuje a zvýhodňuje zařízení, jejichž provozovatelem jsou kraje. Privární domovy, jako právě například Fénix, jsou takovou Popelkou, na kterou se jen zřídka dostane.

„My jsme registrovaný domov dle zákona o sociálních službách, registraci nám vydal Magistrát hl. m. Prahy. A kolik jsem dostal ochranných pomůcek od magistrátu? Žádné! Vše si sháníme sami, vynakládáme nemalé finanční prostředky, abychom byli schopni postarat se o naše zaměstnance a klienty. To vše podtrhuje můj názor, že se nejprve stát postará o ,,své“ domovy. A pak, když něco zbyde, rozdá to ostatním. Takto si vykládám i prohlášení paní ministryně Maláčové. Je mi z tohoto až smutno. Stát, který nám určuje pravidla, jak máme poskytovat služby, dá od nás ruce pryč, když je potřeba jeho pomoc!“ dodal ještě Kocán.

Manuál pro zoufalé ředitele?

Nutno podotknout, že Fénix v tom není zdaleka sám. Podobné problémy mají domovy seniorů napříč celou Českou republikou. Jen málokde mají vše, co potřebují. A pokud ano, sehnali si to sami. „Chybí nám respirátory FF P2 a výše, ochranné štíty, jednorázové obledky a ústenky,“ potvrdil ředitel ÚSS Milíčeves Pavel Jór.

Stejně jsou na tom domy s pečovatelskou službou. „Nemáme brýle, štíty, respirátory třídy FFP3 a ochranné obleky,“ hlásil Miroslav Strejček z Černošic. A tak by se dalo pokračovat ještě hodně, hodně dlouho. Na katastrofální situaci upozornil na Twitteru i europoslanec Tomáš Zdechovský.

Konkrétně ukázal na domovy důchodců v Náchodě, Polici nad Metují a v Hronově. Ministryně Maláčová slíbila, že během středy pomůcky zajistí. „Ano, paní ministryně pomohla,“ potvrdil Zdechovský. Je tedy tohle manuál pro často zoufalé ředitele? Když to Jana Maláčová nedokáže sama s aparátem svých úředníků, asi bude muset potřebné trasovat (v poslední době velmi módní slovo) někdo jiný.

