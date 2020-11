Ministerstvo zdravotnictví PES neprobralo se zástupci škol. Výsledkem je složitý a chaotický systém

Způsob, jakým jsou otevírány střední školy, je podle mnohých kantorů nedomyšlený. Pedagogická komora navrhovala, aby se školy otevíraly postupně po celých stupních. Nejprve by se měl otevřít celý první stupeň základních škol. Pokud se epidemická situace zlepší, po 14 dnech by se měl otevřít celý druhý stupeň ZŠ. A až po dalších dvou týdnech dnech střední školy.

Chybí jakákoli komunikace

V týmu ministra zdravotnictví, který tvořil PES, bohužel nebyl žádný zástupce škol. „Ministerstvo školství nekonzultovalo PES s představiteli organizací, které sdružují pedagogy. Důsledkem je organizačně velmi náročný systém, který zbytečně zatíží školy, učitele i žáky,“ kroutí hlavou ředitel Integrované střední školy Štefan Klíma, který v Pedagogické komoře vede sekci středních škol.

Nejen podle něj by pomohlo, kdyby ředitelé škol získali pravomoc nastavit výuku dle podmínek ve své škole. „Například by mohli pokračovat v distančním způsobu vzdělávání, i když vláda plošně vyhlásí přechod do nižšího rizikového stupně PES. Jednotlivé kraje jsou na tom aktuálně z hlediska rizika. Některé stále spadají pod 5. stupeň PES a reprodukční číslo tam je 1. V těchto krajích by se měla krizová opatření uvolňovat později, nebo by se celá Česká republika měla v případě škol řídit krajem, který je na tom aktuálně nejhůře,“ vysvětluje Klíma.

Odstrašující případ

Vláda by měla podrobně mapovat vývoj karantén ve školách, aby mohla včas zasáhnout. To se ale neděje. Rozhoduje se od stolu bez toho, aby se vyjádřili ti, kterých se to týká nejvíce - tedy učitelé a ředitelé jednotlivých zařízení.

„Odstrašujícím příkladem může být situace v mateřských školách, kde v průběhu října vystoupal v některých krajích počet vyhlášených karantén až na 25 % celkového počtu mateřských škol.“ Přesto krajské hygienické stanice v těchto krajích ani vláda žádná opatření pro mateřské školy nepřijaly. „Distanční výuka na středních školách mohla pokračovat do Vánoc, bylo by to daleko efektivnější řešení,“ dodal ředitel Štefan Klíma.

