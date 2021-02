Myslivci a rybáři v šoku: Plošný zákaz používání olova ve zbraních a k rybolovu

O možném zákazu používání střeliva z těžkého kovu, jehož využití v přírodě je již částečně regulováno v řadě zemí včetně Česka, vedou už několik let spory lobbistické skupiny. Zatímco ekologické organizace jej prosazují v co nejráznější podobě, myslivci či rybáři jej zcela odmítají.

Ohrožuje to prý zdraví dětí

Unijní agentura posuzující škodlivost chemických látek dospěla k závěru, že s ohledem na negativní dopad na přírodu i lidské zdraví je na místě celoplošný zákaz. Podle ECHA hrozí kvůli olovu každý rok otrava až 127 milionů ptáků. Konzumace masa zvířat ulovených za pomoci olověných střel může ohrožovat zdravý vývoj až milionu dětí, soudí rovněž agentura.

Podle návrhu by měly být po přechodném období trvajícím až pět let zakázány veškeré olověné střely používané v přírodě, stejně jako rybářská olůvka. Výjimku by mohli dostat za splnění přísných podmínek sportovní střelci. Zákaz se také netýká munice využívané armádou či policií.

Na zablokování to nestačilo

Komise už loni se souhlasem zástupců většiny členských zemí a europoslanců prosadila zákaz používání olova v okolí sto metrů od vodních ploch. Česko patřilo k zemím, jejichž politici se proti této úpravě stavěli nejhlasitěji, na zablokování to však nestačilo. Podobně hlasitý odpor dávali politici stejně jako zájmové skupiny již předem najevo k současnému návrhu.

Brusel chce od března zahájit půlroční veřejnou konzultaci, při níž budou moci všechny zájmové skupiny či odborníci dát najevo své názory. Poté budou příští rok návrh zkoumat jednotlivé výbory agentury včetně zástupců členských států. V případě, že získá jejich souhlas a proti nebude ani většina europoslanců, mohl by zákaz vstoupit v platnost.

KAM DÁL: Rozhodnutí Ústavního soudu může vyvolat politickou krizi. Ta pachuť ve mě zůstane dlouho, říká předseda Poslanecké sněmovny Vondráček.